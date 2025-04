Assekurata: Tatiana Wandraj leitet neues Geschäftsfeld „Analytics & Insights“

Die Assekurata Assekuranz Rating-Agentur GmbH strukturiert ihr Angebot für die Versicherungsbranche neu und stärkt ihre strategische Ausrichtung: Mit dem neuen Geschäftsfeld „Analytics & Insights“ schafft das Unternehmen eine Plattform für datenbasierte Dienstleistungen, Studien und Analysen. Die Leitung übernimmt mit sofortiger Wirkung Tatiana Wandraj, eine ausgewiesene Expertin mit über 15 Jahren Branchenerfahrung.

Die DAV-zertifizierte Aktuarin war in ihrer bisherigen Laufbahn insbesondere in den Bereichen Produktentwicklung, Risikomanagement und regulatorische Anforderungen wie Solvency II tätig. Innerhalb von Assekurata hat sie sich bereits mit Themen wie „Value for Money“ in der Lebensversicherung, Wiederanlage auslaufender Verträge sowie Qualitätssicherung und Validierung beschäftigt. Zuletzt verantwortete sie unter anderem eine umfassende Studie zum „Value for Money“-Ansatz und leitete vertriebsnahe Kostenworkshops – beides Themen, die auch künftig einen zentralen Platz im neuen Geschäftsfeld einnehmen werden.

Analytics & Insights versteht sich als Kompetenzzentrum innerhalb der Assekurata und vereint verschiedene Leistungsbereiche unter einem Dach. Dazu zählen datenbasierte Services wie etwa Datenaufbereitung und Benchmarking, fundierte Bewertungen und Zertifizierungen, praxisorientierte Analysen sowie umfassende Studien zu aktuellen Marktthemen. Ergänzt wird das Angebot durch Workshops, Trainings und Formate zur zielgerichteten Kommunikation – stets mit dem Anspruch, Versicherungsunternehmen wertvolle Impulse und strategischen Mehrwert zu liefern.