Viridium schafft neues Vorstandsressort

In der Rolle verantwortet sie künftig die Bereiche Personal, Kommunikation und Nachhaltigkeit im Vorstand der Unternehmensgruppe.

Yussefi ist seit September 2023 Leiterin der Unternehmenskommunikation bei Viridium und hat seitdem die externe und interne Kommunikation sowie die Public-Affairs-Aktivitäten des Konzerns maßgeblich weiterentwickelt. Mit ihrer neuen Funktion steigt sie in das oberste Führungsgremium auf – vorbehaltlich der Zustimmung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin).

Die studierte Kommunikationsexpertin bringt rund zwei Jahrzehnte Berufserfahrung mit. Vor ihrem Wechsel zu Viridium war sie viele Jahre in internationalen Führungspositionen beim Wissenschafts- und Technologiekonzern Merck tätig – unter anderem als Global Head of Communications für das Life-Science-Geschäft. Darüber hinaus wirkte sie in verschiedenen globalen Rollen im Bereich People Engagement und war als Chief of Staff direkt in die operative Unternehmenssteuerung eingebunden. Ihre Karriere begann Yussefi in der Kommunikationsberatung, unter anderem bei der Agentur Ketchum Pleon.

„Aufsichtsrat und Vorstand freuen sich sehr, mit Sara Yussefi eine erfahrene und geschätzte Expertin im Vorstandsteam zu wissen. Ihre Kompetenz in Kommunikation, Mitarbeiterführung und Unternehmenskultur wird einen wichtigen Beitrag zur weiteren Entwicklung von Viridium leisten“, sagt Rolf-Peter Hoenen, Aufsichtsratsvorsitzender der Viridium Gruppe.

Mit der neuen Vorstandsposition stellt die Viridium Gruppe strategisch die Weichen für eine stärkere Verzahnung von Unternehmenskommunikation, Personalstrategie und Nachhaltigkeit – drei zentrale Zukunftsfelder der Versicherungsbranche.