Baloise: Neuaufstellung im Maklervertrieb Sach

Der Versicherungsmarkt ist in Bewegung: Digitalisierung, Regulatorik und die Konsolidierungstendenzen haben auch bei der Baloise Folgen. Der Versicherer stellt seinen Maklervertrieb Sach mit neuen Führungspositionen und verstärkter Präsenz im Gewerbegeschäft neu auf. Anspruch sei, Vermittlerinnen und Vermittler erstklassige Leistungen zu bieten.

So leitet Lars Mählmann als neuer Head of Regional Management künftig den regionalen Vertrieb bei Baloise. Mit seiner langjährigen Erfahrung in der Versicherungsbranche und seinem fundierten Know-how werde Mählmann eine wichtige Rolle dabei spielen, die persönlichen Verbindungen zu den Vertriebspartnerinnen und Vertriebspartnern zu festigen und auszubauen, betont der Versicherer.

Ilja Hardt wird die Position des Head of Key Account Management übernehmen und soll die Beziehungen zu Großmaklern, Pools und Verbünden stärken. Dank seines umfangreichen Fachwissens über den Versicherungssektor und seine Fähigkeit, Kundenbedürfnisse zu verstehen, ergänze er das Team ideal und stärke zudem den Fachvertrieb, heißt es in der Mitteilung des Versicherers.

Fünf Gewerbe-Underwriter bundesweit

Zusätzlich wird Baloise künftig bundesweit fünf Gewerbe-Underwriter einsetzen, um das Gewerbegeschäft weiter stärken. Diese Experten sollen vor Ort im Zusammenspiel mit dem zentralen Gewerbe-Underwriting als Ansprechpartner zur Verfügung stehen.

„Mit unserer Neuaufstellung und unseren neuen Führungskräften im Maklervertrieb Sach setzen wir insbesondere auf Servicierung und Qualität für unsere Vertriebspartnerinnen und Vertriebspartner. Mit unserem verstärkten Gewerbe-Underwriting-Team wollen wir diese Bestrebungen unterstreichen“, sagt Uwe Stachelscheid, Bereichsleiter des Maklervertriebs Sach bei Baloise, über die Stärkung des Vertriebs.