Besuchen Sie uns auf der DKM 2025 in Dortmund! 

Auch in diesem Jahr ist Mediolanum International Life wieder auf der führenden Finanz- und Versicherungsmesse DKM vertreten – dem zentralen Branchentreffpunkt für Fach- und Führungskräfte aus ganz Deutschland. Am 28. und 29. Oktober 2025 begrüßen wir Sie in Halle 4, Stand E03. Unser Expertenteam steht Ihnen dort persönlich für Gespräche zur Verfügung und gibt Ihnen spannende Einblicke in unsere Lösungen für moderne Geldanlage und private Altersvorsorge.

Im Mittelpunkt steht in diesem Jahr der Mediolanum Life Plan – unsere innovative fondsgebundene Versicherungslösung, die Anlegern eine flexible und effiziente Möglichkeit bietet, langfristig Vermögen aufzubauen und gleichzeitig für die Zukunft vorzusorgen. Dabei profitieren Sie von der Intelligent Investment Strategy, die Marktschwankungen gezielt zum Vorteil Ihrer Kunden nutzt und nachhaltiges Vermögenswachstum fördert.

Damit sich Ihr Besuch gleich doppelt lohnt, haben wir noch etwas Besonderes vorbereitet: Wir verlosen ein hochwertiges E-Bike. Nehmen Sie ganz einfach teil, indem Sie Ihre Visitenkarte an unserem Stand abgeben. Und wer sich vorab über dieses Formular registriert, darf sich zusätzlich auf ein exklusives Geschenk bei seinem Besuch freuen.

Die DKM ist nicht nur eine Messe, sondern eine Plattform für Wissenstransfer, Networking und Inspiration. Nutzen Sie die Gelegenheit, die neuesten Trends in der Finanz- und Versicherungsbranche kennenzulernen, Kontakte zu knüpfen und neue Impulse für Ihr Geschäft mitzunehmen.

Wir freuen uns darauf, Sie auf der DKM 2025 persönlich willkommen zu heißen, mit Ihnen ins Gespräch zu kommen und gemeinsam über die Zukunft von Vorsorge und Kapitalanlage zu sprechen.