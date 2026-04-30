Goldpreis vor Neubewertung? Deutsche Bank skizziert 8.000-US-Dollar-Szenario

In einer zunehmend fragmentierten Weltwirtschaft rückt Gold als neutrales Reserve-Asset massiv in den Fokus. Nach Einschätzung der Deutschen Bank ist das Edelmetall einer der Hauptprofiteure der globalen Entdollarisierung, auch wenn der Goldpreis aktuell schwächelt.

Immer mehr Notenbanken – allen voran die Schwellenländer – nutzen Gold als finanziellen Schutzschild gegen geopolitische Spannungen, wirtschaftliche Unsicherheiten und mögliche westliche Sanktionen. Diese Verschiebung in der staatlichen Reservepolitik sorgt mittelfristig für starken strukturellen Auftrieb beim Goldpreis.

Dass diese Käufe weniger auf kurzfristige Spekulation, sondern auf einen langfristigen Wandel abzielen, verdeutlichen die Marktdaten. So ist der Anteil des US-Dollars an den weltweiten Währungsreserven seit den frühen 2000er-Jahren von über 60 % auf mittlerweile rund 40 % gesunken. Im Gegenzug haben die Zentralbanken ihre Goldreserven seit der Finanzkrise 2008 um mehr als 225 Millionen Unzen ausgebaut.

Die Deutsche Bank skizziert auf dieser Basis ein Szenario, in dem der Goldanteil an den globalen Notenbankreserven von aktuell rund 30 % auf 40 % steigen könnte. Eine daran geknüpfte konzeptionelle Modellrechnung der Bank – die ausdrücklich keine offizielle Preisprognose darstellt – zeigt auf, dass Gold in diesem Fall innerhalb von fünf Jahren auf 8.000 US-Dollar je Unze steigen könnte.

Breitere Nachfragebasis stützt den Markt

Die treibenden Kräfte hinter dieser Entwicklung wurden bereits im vergangenen Jahr durch eine Umfrage des World Gold Council bestätigt. Darin nannten die Zentralbanken explizit geopolitische und wirtschaftliche Unsicherheiten als primären Kaufgrund. Bemerkenswert ist dabei die regionale Ausweitung der Nachfrage: Neben den traditionellen Großkäufern wie China, Russland, Indien und der Türkei agieren immer mehr Staaten auf der Käuferseite. Die Deutsche Bank nennt hier explizit Kasachstan, Saudi-Arabien, Katar, Ägypten und die Vereinigten Arabischen Emirate. Diese breitere Streuung schafft eine stabilere, weniger punktuelle Nachfragebasis, die Schwankungen im Markt strukturell abfedert.

Langfristiger Trend trotz aktueller Rücksetzer im Goldpreis

Dass auch ein stark unterstützter Markt keine Einbahnstraße ist, zeigt die aktuelle Preisentwicklung. Seit Beginn des Jahres hat Gold zwar knapp 8 % zugelegt, geriet jedoch seit dem Ausbruch des US-Iran-Kriegs unter Druck. Dadurch wurden rund zwei Drittel der Gewinne, die das Edelmetall seit seinem Rekordhoch im Januar aufgebaut hatte, wieder ausgelöscht.

Trotz solcher kurzfristigen Volatilität bleibt das fundamentale Bild für Investoren intakt: Setzt sich der Umbau der globalen Reservearchitektur weiter fort, etabliert sich Gold weit über seine klassische Funktion als Krisenschutz hinaus. Es reift zu einem tragenden Pfeiler im internationalen Währungssystem heran, der von der abnehmenden Dominanz des US-Dollars direkt und nachhaltig profitiert.

Autor Björn Junker ist Chefredakteur von Goldinvest.de und seit über 15 Jahren als Wirtschafts- und Finanzjournalist tätig.