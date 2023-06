Bettina Hornung wird neuer IT-Vorstand der Deutschen Familienversicherung

Die DFV Deutsche Familienversicherung hat mit Dr. Bettina Hornung ein neues Vorstandsmitglied. Bereits zum 1. Januar 2023 hatte die DFV die Geschäftsführung Dr. Bettina Hornung und Dr. Maximilian Knoll sowie Ansgar Kaschel den bestehenden Vorstand um eine Geschäftsleitung erweitert.

Nach der Ernennung von Kaschel zum Vertriebsvorstand zum 1. April 2023 beschloss der Aufsichtsrat des Unternehmens auf seiner Sitzung am 23. Mai 2023, Hornung mit Wirkung zum 1. Juni 2023 zum ordentlichen Vorstandsmitglied mit der Verantwortlichkeit für IT zu berufen. Die Unbedenklichkeitserklärung der BaFin hierfür liegt nach Unternehmensangaben bereits vor.

Bettina Hornung ist Diplom-Informatikerin und seit Juli 2019 bei der Deutschen Familienversicherung als Leiterin für IT-Governance und Informationssicherheitsbeauftragte beschäftigt. Sie wurde in Informatik an der TU Darmstadt promoviert und arbeitete zuvor u.a. bei debis Systemhaus, T-Online und Deutsche Post DHL IT Services.

Durch ihre langjährige Erfahrung verfügt sie über ausgeprägte Expertise in der Softwareentwicklung, IT-Governance, IT-Infrastruktur und der Prozessautomatisierung. Darüber hinaus kennt sie sich fundiert mit IT-Umstrukturierungen und IT-Organisation aus. Ebenso verfügt Bettina Hornung über mehrjährige Erfahrung im Management nationaler und internationaler IT-Projekte in verschiedenen Bereichen und Branchen. Die Informatikerin hat einen Lehrauftrag an der TU Darmstadt.