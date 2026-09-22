BNP Paribas AM ordnet Geschäft für Strategieplan 2030 neu

BNP Paribas Asset Management stellt seine Führungs- und Geschäftsstruktur neu auf. Die Organisation soll das Wachstum in aktiven, passiven und alternativen Anlagen beschleunigen sowie künstliche Intelligenz, Tokenisierung und Nachhaltigkeit stärker verankern. So verteilt der Vermögensverwalter die Verantwortlichkeiten.

BNP Paribas Asset Management hat eine neue Organisationsstruktur eingeführt. Damit will der Vermögensverwalter die erweiterten Geschäftsaktivitäten integrieren und die Umsetzung seines Strategieplans 2030 vorantreiben. Das verwaltete und beratene Vermögen belief sich Ende Juni 2026 auf mehr als 1,7 Billionen Euro.

Das Unternehmen bündelt seine Aktivitäten künftig in den Geschäftsbereichen Alternatives und Investments sowie in der Global Client Group Liquid Strategies. Die neue Struktur soll das Geschäft mit institutionellen Anlegern, Versicherungen, Privatanlegern und vermögenden Kunden stärken und die Zusammenarbeit innerhalb der BNP-Paribas-Gruppe ausbauen.

Isabelle Scemama, stellvertretende CEO von BNP Paribas Asset Management, leitet den Bereich Alternatives. Unterstützt wird sie von Deborah Shire. Der Geschäftsbereich umfasst Immobilien, Infrastruktur, alternative Kredite und Private Equity. Ziele sind ein breiteres Anlageangebot, mehr Kapital von externen Investoren und ein verbesserter Zugang zu alternativen Anlagen.

Aktives Management und ETF-Geschäft im Fokus

Der von Rob Gambi geführte Bereich Investments bündelt Anleihen, fundamental-aktive Aktienstrategien, Multi-Asset sowie systematische und quantitative Anlagen. BNP Paribas Asset Management will damit seine spezialisierten Anlagekompetenzen enger mit den Research-Ressourcen der gesamten Plattform verzahnen. Zugleich sollen das aktive Management und das ETF-Geschäft wachsen.

Steven Billiet übernimmt die Leitung der Global Client Group Liquid Strategies. Sie verantwortet die Kundenbeziehungen rund um die liquiden Anlagestrategien und soll die Koordination zwischen Märkten und Produktbereichen verbessern. Im Mittelpunkt stehen institutionelle Anleger, Versicherungen sowie Privat- und Vermögenskunden.

Ergänzt werden die Geschäftsbereiche durch mehrere zentrale Funktionen. Philippe Boulenguiez leitet als Global Chief Operating Officer das Global COO Office. Die Einheit soll mithilfe von Technologie und Daten die Effizienz, Skalierbarkeit und Servicequalität verbessern. Das von Jean-Christophe Ménioux geführte Generalsekretariat bündelt Unternehmensführung, Finanzen und Strategie, Recht, Risiko und Compliance.

Neue Einheiten für Partnerschaften und Transformation

Marion Azuelos verantwortet als Global Head of Human Resources die Personal- und Organisationsentwicklung. Justyna Dajka leitet das neue Strategic Partnerships Office, das die Beziehungen zu Versicherungspartnern koordinieren und zusätzliche Wachstumschancen erschließen soll.

Ein eigenes Transformation Office unter Leitung von Patrick Simion soll strategische Vorhaben umsetzen. Dabei setzt der Vermögensverwalter auf künstliche Intelligenz und weitere Technologien, um Prozesse effizienter zu gestalten, Markteinführungszeiten zu verkürzen und Kompetenzen bei digitalen Vermögenswerten und der Tokenisierung aufzubauen.

Auch die Nachhaltigkeitsorganisation wird angepasst. Ein bereichsübergreifendes Sustainability Center unter Leitung von Jane Ambachtsheer soll die zentralen Aktivitäten steuern. Zusätzlich wird Nachhaltigkeitskompetenz direkt in den Bereichen Investments und Alternatives verankert. Marie Bogataj übernimmt die Leitung von Communications and Brand. Insgesamt hat BNP Paribas Asset Management bislang 200 Führungskräfte ernannt, weitere Personalentscheidungen sollen in den kommenden Monaten folgen.

Executive Board legt strategische Prioritäten fest

Für die strategische Ausrichtung und die Festlegung der Prioritäten richtet BNP Paribas Asset Management zudem ein Executive Board ein. Den Vorsitz übernimmt CEO Sandro Pierri. Weitere Mitglieder sind Isabelle Scemama, Rob Gambi, Steven Billiet, Jean-Christophe Ménioux, Marion Azuelos, Philippe Boulenguiez und Deborah Shire.

„Unser Strategieplan formuliert klare Ziele für BNP Paribas Asset Management und für die Bereiche, in denen wir wachsen wollen. Unser neues Organisationsmodell wird es uns ermöglichen, für unsere Kunden noch mehr zu erreichen und die Umsetzung unserer strategischen Prioritäten zu beschleunigen. Es verschafft uns die erforderliche Größe und die nötigen Kompetenzen, um unsere Beziehungen zu vertiefen, die gesamte Stärke der BNP Paribas Gruppe zu nutzen und langfristigen Mehrwert für unsere Kunden zu schaffen“, sagt Pierri.