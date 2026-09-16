Die DKM 2026: Kompass für einen Maklermarkt im Umbruch

Konsolidierung bei Maklerhäusern und Pools, eine schärfere BaFin-Wohlverhaltensaufsicht, die frisch beschlossene Reform der geförderten Altersvorsorge: Der Maklermarkt verändert sich derzeit schneller, als sich das im Tagesgeschäft nebenbei einordnen lässt. Wer hier fundierte Entscheidungen treffen will, braucht mehr als Kontakte: Er braucht Orientierung. Genau das will die DKM liefern, die am 27. und 28. Oktober 2026 bereits zum 29. Mal nach Dortmund einlädt.

„Die DKM ist der Kompass im Umbruch des Maklermarkts“, bringen es die bbg-Geschäftsführer Lisa und Tobias Knörrer im Interview zur Messe auf den Punkt. Damit ist die DKM längst mehr als Ausstellerfläche: Sie bündelt Weiterbildung, Marktbeobachtung und Einordnung, im IDD-konformen Kongressprogramm, in den Themenparks und in eigens erstellten Studien wie der aktualisierten AssCompact Poolstudie 2026 und der Studie „Maklermarkt 2030+“. Der Nutzen unterscheidet sich je nach Ausgangslage: Erstbesucher finden über die DKM Connect schnellen Zugang, etablierte Vermittler nutzen das erweiterte Weiterbildungsangebot, kleinere Betriebe erhalten verdichtete Markteinschätzungen, und große Gewerbemaklerhäuser profitieren von der vertieften Zusammenarbeit mit BDVM und BVK. Dass der Markt vielfältiger wird, zeigt sich auch am Publikum: Mit Formaten wie dem Jungmakler Award und der Community FemSurance rücken junge Vermittler und Frauen in der Versicherungsbranche weiter in den Fokus.

Diskussionsrunden mit Entscheidungsrelevanz

In der Speaker’s Corner geht es 2026 um die Fragen, die den Markt gerade wirklich bewegen. Warum stagnieren die Absicherungsquoten seit Jahren, und wie wollen Versicherer das Absicherungsbedürfnis neu wecken? Vier Vorstände von HDI, VOLKSWOHL BUND, Generali und ALH suchen unter Moderation von AssCompact-Chefredakteur Dr. Alexander Ströhl nach Antworten (Mi, 28.10., 10 Uhr). Wie verändern KI, Regulatorik und geopolitische Risiken die Spielregeln der Industrieversicherung? Experten von Martens & Prahl, Diepenbrock, Gossler Gobert & Wolters und Funk Consulting ordnen ein, was das für Risikobewertung, Preisbildung und Kundenerwartungen bedeutet (Di, 27.10., 13 Uhr). Und Sicherheitspolitik-Experte Prof. Dr. Carlo Masala übersetzt globale Machtverschiebungen in ihre Folgen für Kapital- und Risikomärkte: Er zeigt Versicherungsmaklern, wie geopolitische Unsicherheit ihre Risikoeinschätzung und strategische Positionierung verändert (Di, 27.10., 15 Uhr).

Das stärkste Argument für die DKM 2026 bleibt die Verdichtung: zwei Tage, an denen sich ein Marktüberblick bündeln lässt, für den im Alltag sonst zahlreiche Einzeltermine nötig wären.