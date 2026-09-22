Leasingfahrzeug gestohlen: Warum ohne GAP-Deckung schnell tausende Euro fehlen können

Bei Diebstahl oder Totalschaden zahlt die Kaskoversicherung oft weniger, als der Leasingvertrag noch fordert. Eine GAP-Versicherung schließt diese Lücke. Doch nicht jedes Leasingpaket enthält sie automatisch.

Wer ein Fahrzeug least, richtet den Blick meist auf Monatsrate, Laufzeit und Kilometerbegrenzung. Ein Aspekt gerät dabei leicht aus dem Blick: Kommt es zu einem Unfall mit Totalschaden oder wird der Wagen gestohlen, kann es finanziell unangenehm werden. Fällt die Entschädigung niedriger aus als die Restforderung aus der vorzeitigen Abrechnung des Leasingvertrags, entsteht eine Differenz, die der Leasingnehmer sonst selbst tragen müsste.

Diese Lücke deckt eine GAP-Versicherung ab. Sie federt einen Betrag ab, der schnell in die Tausende gehen kann, und sorgt dafür, dass Leasingnehmerinnen und Leasingnehmer ihre offenen Verpflichtungen gegenüber dem Leasinggeber begleichen können, ohne selbst draufzuzahlen.

Ein Beispiel verdeutlicht das Prinzip: Ein zwei Jahre altes Leasingfahrzeug wird gestohlen, der Wiederbeschaffungswert liegt bei 20.000 Euro. Die Restforderung beim Leasinggeber steht jedoch noch mit 24.000 Euro offen. Ohne zusätzlichen Schutz bleibt der Leasingnehmer auf den fehlenden 4.000 Euro sitzen.

Vollkasko mit GAP-Baustein sinnvoll kombinieren

Für Verbraucher bedeutet das: Eine durchdachte Leasingentscheidung endet nicht bei der Monatsrate, sondern schließt eine passende Versicherung mit ein. Dazu gehört eine Vollkasko mit GAP-Baustein. Ist die Versicherung nicht zwingend Teil des Leasing-Komplettpakets, kann sie frei gewählt werden. „Hier lohnt es sich, Angebote einzuholen und zu vergleichen“, sagt Michael Müller, Leiter Kraftfahrtabteilung bei der HUK-Coburg. Er ergänzt: „In unserer Autoversicherung Classic ist zum Beispiel die GAP-Deckung in der Kaskoversicherung eingeschlossen.“ Bei geleasten E-Autos sollten Verbraucher zusätzlich darauf achten, dass Schäden am Akku des Fahrzeugs mitversichert sind.

Leasing-Anteil bei Neuwagen wächst weiter

Leasing gewinnt bei privaten Autokäufen an Bedeutung: 2025 wurden 23 Prozent aller privaten Neuwagen geleast, bei privaten E-Autos waren es sogar 45 Prozent, wie der DAT-Report 2026 zeigt. Bei der HUK-Coburg hat sich die Bestandszahl geleaster Pkw aller Antriebsarten in den vergangenen zehn Jahren mehr als verdreifacht.