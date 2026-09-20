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Cash. GALA 2026: Die Bilder des Abends

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Veröffentlichung: - Lesezeit 4 min
Diana Babalola und das Ensemble der Stage School Hamburg
Fotos: Florian Sonntag/Jost Fink
Sängerin Diana Babalola und die Stage School Hamburg übernahmen den musikalischen Entertainment-Part auf der Cash. GALA

Auch in diesem Jahr lud die Cash. Media Group wieder zur großen Cash. GALA auf den Süllberg in Hamburg-Blankenese. Klicken Sie sich durch die Bilder des Abends.

Am 18. September fand die Cash. GALA statt, das Highclass-Event der deutschen Finanzdienstleistungsbranche, zu dem Cash. mehr als 160 Vorständinnen und Vorstände, Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer sowie hochrangige Repräsentanten aus den Branchen Versicherungen, Investmentfonds, Immobilien und Vertrieb im Ballsaal des Süllberg-Hotels in Hamburg begrüßte.

Neben der Verleihung der Financial Advisors Awards, der Ehrung des „Head of the Year“ und dem karitativen Part waren die musikalischen Einlagen der Stage School Hamburg sowie der Sängerin Diana Babalola. Durch den Abend führte Moderatorin Saskia Naumann. (Fotos: Florian Sonntag/Jost Fink)

Die erste Anlaufstelle des Abends für die Gala-Gäste, hier Jens und Nicole Burmeister (RWS)
Lesen Sie hier, wie es weitergeht.

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