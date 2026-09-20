Cash. GALA 2026: Die Bilder des Abends

Auch in diesem Jahr lud die Cash. Media Group wieder zur großen Cash. GALA auf den Süllberg in Hamburg-Blankenese. Klicken Sie sich durch die Bilder des Abends.

Am 18. September fand die Cash. GALA statt, das Highclass-Event der deutschen Finanzdienstleistungsbranche, zu dem Cash. mehr als 160 Vorständinnen und Vorstände, Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer sowie hochrangige Repräsentanten aus den Branchen Versicherungen, Investmentfonds, Immobilien und Vertrieb im Ballsaal des Süllberg-Hotels in Hamburg begrüßte.

Neben der Verleihung der Financial Advisors Awards, der Ehrung des „Head of the Year“ und dem karitativen Part waren die musikalischen Einlagen der Stage School Hamburg sowie der Sängerin Diana Babalola. Durch den Abend führte Moderatorin Saskia Naumann. (Fotos: Florian Sonntag/Jost Fink)