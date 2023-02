BVT verkauft US-Apartments 12% über Plan

Die BVT Unternehmensgruppe gibt den Verkauf der 285 Class-A Apartments umfassenden Projektentwicklung "Alta at Health Village" in Orlando, Florida, USA, bekannt. Ein Publikumsfonds und ein institutionelles Mandat haben Kasse gemacht.

Die Anlage wurde als Co-Investment der von der hauseigenen Kapitalverwaltungsgesellschaft Derigo verwalteten Investmentgesellschaft BVT Residential USA 11 GmbH & Co. Geschlossene Investment KG (Publikums-AIF) und der BVT-Gesellschaft BVT Residential USA 14 L. P. (institutionelles Einzelmandat) realisiert.

Nach planmäßiger Fertigstellung und Vermietung wurde die Anlage Ende 2022 für 107 Millionen US-Dollar an eine US Real Estate Investmentgesellschaft veräußert, so BVT. Der erzielte Verkaufspreis lag demnach rund zwölf Millionen US-Dollar beziehungsweise gut zwölf Prozent über der prospektierten Mid-Case-Verkaufsprognose von 95 Millionen US-Dollar und erhöhe das ursprünglich prognostizierte Ergebnis für die Anleger deutlich.

Die Apartmentanlage „Alta at Health Village“ umfasst eine Wohnfläche von rund 30.000 Quadratmetern (rund 322.900 Square Feet) mit 285 Wohnungen, verteilt auf sieben Stockwerke, sowie 383 Stellplätze. Sie liegt im „Health Village“ im nördlichen Teil von Downtown Orlando. Das Gebiet erstreckt sich rund um den Campus des Florida Hospitals, dem nach Bettenanzahl zweitgrößten Klinikum der USA.

Rendite erhöht sich auf 16,27 Prozent

Realisiert wurde die Entwicklung, Vermietung und Veräußerung der Apartmentanlage über den Zeitraum Dezember 2019 bis Dezember 2022, zusammen mit einem langjährig etablierten US Joint-Venture-Partner, so BVT. Die Projektrendite für den Publikums-AIF stieg demnach von ursprünglich kalkulierten 10,7 Prozent (Mid-Case) auf 16,27 Prozent pro Jahr des durchschnittlich gebundenen Eigenkapitals (vor Steuern beziehungsweise vor Quellensteuereinbehalt). Das entspricht einer Erhöhung der Projektrendite für die Anleger des Publikums-AIF von über 50 Prozent, betont das Unternehmen.

„Den Erfolg für die Anleger aus dem Verkauf von Alta at Health Village sehe ich im exzellenten Standort des Objekts begründet. Hinzu kommt die hochqualitative Bauausführung, die schnelle und erfolgreiche Vermietung ohne jegliche Konzessionen und darüber hinaus die Einhaltung des Kostenbudgets,“ kommentiert Harald von Scharfenberg, Firmengründer und Geschäftsführender Gesellschafter der BVT Holding. „Dadurch ist es uns als Asset Manager erneut gelungen, auch in der aktuell noch angespannten Marktphase einen solchen Ausnahmeerfolg für unsere Anleger zu generieren.“

Daneben war BVT 2022 auch in der Projektakquise aktiv und hat den Angaben zufolge drei weitere Projektentwicklungen an zentralen Standorten in den Bundesstaaten Georgia, Virginia und Connecticut mit insgesamt 880 Apartments angebunden.