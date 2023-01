Canada Life: Stabsübergabe bei Vertriebsführung

André Meissner ist neuer Head of Sales bei Canada Life Deutschland. Er löst Gerhard Schweigatz ab, der nach 22 Jahren in den Ruhestand geht.

Schweigatz hatte den Aufbau des Canada Life-Vertriebs seit dem deutschen Markteintritt im Jahr 2000 maßgeblich mitgestaltet. Meissner nimmt seit 2001 unterschiedliche Rollen im Vertrieb des Unternehmens wahr.

In seiner neuen Funktion berichtet er an Dr. Igor Radović, der in der Executive Group der Canada Life Deutschland neben Vertrieb auch Produkt-, Markt- und Vertriebsmanagement verantwortet und an den CEO Markus Drews berichtet.

Mit Gerhard Schweigatz gehe ein Canada Life-Urgestein in den Ruhestand, sagt Drews. „Als Macher und Vorbild ist er mit uns in mehr als 20 Jahren durch dick und dünn gegangen. Dafür danke ich ihm herzlich und wünsche ihm alles Gute für die Zukunft!“, sagt Drews.