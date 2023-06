Cash. Digital Week 2023: Diese Highlights erwarten Sie im Juni

Vom 19. bis zum 23. Juni geht es bei der Cash. Digital Week 2023 um die digitale Zukunft des Finanzvertriebs. Hier erfahren Sie, wie Sie Kunden über digitale Kanäle finden, beraten und ihren Umsatz steigern. Melden Sie sich jetzt bei den kostenlosen Webinaren an!

„Digitalisierung“ – ein großer Begriff, der vieles bedeuten kann und nicht nur in der Finanzbranche häufig als Zukunftsprojekt dargestellt wird. Dabei bestimmt die Digitalisierung längst die Gegenwart und das Berufsleben von vielen Finanzberatern, Maklern und Vermittlern. Software-Lösungen erleichtern die Beratung und helfen, im Dschungel von neuen Regulierungen den Überblick zu behalten.

Durch neue Technologien wird die Finanzberatung immer effizienter und kostengünstiger – und eröffnet damit Finanzberatern die Möglichkeit, ihren Kunden eine optimierte und umfassendere Beratung anbieten zu können.

Auf der Cash. Digital Week 2023 stellen Unternehmen wie BVT, Walnut oder DSwiss digitale Lösungen vor, die Beratung und Abwicklung effizienter und rechtssicher gestalten können. Dabei geht es unter anderem um Möglichkeiten der digitalen Zeichnung, der rechtssicheren Zustellung von Dokumenten und dem Nachkommen der Regulierungspflichten – intuitiv, MiFID-II-konform sowie effizient mit dem Kunden.

Verkaufstrainer und Bestsellerautor Roger Rankel wird als Keynote Speaker auf der Digital Week darüber sprechen, wie digitale Kanäle helfen „Ihre Lieblingszielgruppe zu finden“. Rankel zeigt in seinem Webinar, wie Kundengewinnung heute geht und Finanzberater durch Zusatzgeschäfte mehr Umsatz generieren können – auch über Social Media.

Sie fragen sich, welche Technologie Sie am besten in Ihrem Maklerdasein unterstützt, weil InsurTechs Ihre Bestandscourtagen rauben? Jan Ruhoff, Software Sales – Specialist for Business Insurance Broker bei Blau Direkt klärt auf.

Jil Langwost verrät die 5 goldenen Akquisemethoden für Finanzberater und dabei erhalten Sie nicht nur theoretisches Wissen, sondern auch Tipps und Fallbeispiele direkt aus der Praxis.

Und wen bei dem Feuerwerk von digitalen Optionen immer noch ein ungutes Gefühl beschleicht, der sollte am letzten Tag der Digital Week unbedingt an dem unterhaltsamen Vortrag von Zukunftsforscher Max Thinius und Mind-Architektin Mareike Fell teilnehmen. Denn damit Digitalisierung gelingt und Finanzberater für sich die Vorteile neuer Entwicklungen erkennen, brauchen Sie das richtige Mindset.

