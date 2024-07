Cash. Digital Week 2024: Alle Webinare in der Mediathek ansehen

Bei der diesjährigen Cash. Digital Week drehte sich alles um die Digitalisierung der Finanzberatung. Sie konnten nicht an allen Webinaren teilnehmen? Wir stellen Ihnen alle Videos in unserer Mediathek zur Verfügung.

Digitale Kommunikationsmittel sind für Finanzvermittler heute wichtiger denn je, weil sie ihre Reichweite deutlich erweitern. Sie steigern die Effizienz durch automatisierte Prozesse und digitale Dokumentenverwaltung, was Zeit und Kosten spart. Zudem ermöglichen sie eine stärkere Kundenbindung durch direkte und personalisierte Ansprache über soziale Medien wie Instagram und TikTok. Diese Plattformen bieten innovative Wege, Finanzdienstleistungen ansprechend und modern zu präsentieren.



In der Praxis stellen sich für Makler und Vermittler aber gleich mehrere Fragen: Wie funktioniert Neukundengewinnung durch den Einsatz von Content Marketing? Worauf sollte man beim Aufbau seines Social-Media-Profils achten? Wie kann man Kundinnen und Kunden anhand digitaler Signale besser verstehen? Und welche Rolle spielt Künstliche Intelligenz künftig in der digitalen Kommunikation?



Diese und weitere Fragen beantworteten namhafte Expertinnen und Experten aus den Segmenten Versicherungen, Sachwertanlagen und Vertrieb im Rahmen der Cash. Digital Week vom 17. bis 21. Juni.

Hier finden Sie alle Webinare als Videos:

Jil Langwost, Geschäftsführerin Jil Langwost GmbH: In unter zwei Monaten online zu neuen Kunden

Lars Gentz, Geschäftsführer Walnut GmbH & Co. KG: Was zeitgemäße Online-Beratung leisten muss

Barbara Nägel, Beraterin für Vertriebspartner, Europa Versicherungen: Individuell. Schnell. Erfolgsmodell. Die Europa Risikolebensversicherung

Alexander Hornung, CPO und Co-Founder Hepster: Embedded Insurance – vom Versicherungsvermittler zum Teil der Wertschöpfungskette

Franziska Zepf, Founder PremiumMakler: Meine Top-Learnings aus zehn Jahren Unternehmertum

Tobias Eckl, Vorstand Gubbi AG: Vertriebserfolg mit Digital Assets

Frank Rottenbacher, Vorstand AfW und Going Public Akademie für Finanzberatung: KI im Vermittlermarketing