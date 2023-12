Cash. EXTRA Branchengipfel Sachwertanlagen – Editorial: Auf der Schwelle

Die Sachwertbranche hat ein Jahr hinter sich, das die meisten der Akteure als „herausfordernd“ oder ähnlich beschreiben. Die Fremdkapitalzinsen, fallende Assetpreise, neuerdings wieder Konkurrenz durch Guthabenzinsen, verunsicherte Kunden und, und, und, Sie wissen schon. Sorgenkind ist vor allem der Immobilienmarkt, aber auch bei Private Equity und selbst in der angesagten Branche der Erneuerbaren Energien waren und sind Anpassungsprozesse erforderlich.

Und doch war auf dem Cash. Branchengipfel durchaus auch Optimismus zu spüren. So scheint der Zinsanstieg zunächst zum Stillstand gekommen zu sein, die Assets haben den wesentlichen Teil der Preiskorrektur wohl hinter sich und die Akteure arrangieren sich nach und nach mit den neuen Rahmenbedingungen.

Das viel beschworene „neue Gleichgewicht“ zwischen Kaufpreisen und Mieten beziehungsweise Renditeaussicht rückt näher oder wurde teilweise vielleicht bereits erreicht. Zumindest scheint in den Transaktionsmarkt, der mit Ausnahme von Notverkäufen weitgehend zum Stillstand gekommen war, ganz allmählich wieder etwas Bewegung zu kommen. Womöglich steht die Branche also gerade auf der Schwelle zu einem neuen Aufschwung.

So richten sich die Hoffnungen auf 2024. Die korrigierten Preise bedeuten entsprechend günstige Einstiegskonditionen für neue Investitionen. Die noch immer hohe Inflation lässt Ergebnisprognosen zu, die vor allem am langen Ende wachsen. Neue Fonds können mehr Rendite in Aussicht stellen als bisher. Diejenigen, die noch Kapital zu investieren haben, können mit gutem Grund annehmen, dass sie ihre Prognosen von vor einem oder zwei Jahren schlagen werden.

Hinzu kommt das Thema „ELTIF 2.0“, also das ab Januar 2024 reformierte Vehikel des European Long Term Investment Fund, das überraschend viel Raum in den Branchengipfel-Diskussionen einnahm. Die neuen ELTIFs haben das Potenzial, sogar eine neue Ära im Markt der Sachwertanlagen einzuläuten – ob zugunsten oder zulasten von Publikums-AIFs bleibt allerdings abzuwarten.

Das vollständige Cash. EXTRA zum 13. Branchengipfel Sachwertanlagen lesen Sie in der aktuellen Cash.-Ausgabe 1/2024.