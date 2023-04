Volles Haus bei „Bit Kick-Off-Tagung 2023“ (mit Bildergalerie)

Rund 200 Vertriebspartner und Vertreter der Anbieter von Sachwertanlagen haben sich am Donnerstag im Radisson Blu Hotel in Frankfurt zur "Kick-Off-Tagung" des Spezialvertriebs Bit Treuhand AG getroffen. Die ersten Eindrücke.

Neben diversen Produktvorstellungen informierten auf der gut besuchten Veranstaltung Prof. Dr. Michael Voigtländer (IW Institut) über die Lage auf dem Wohnungsmarkt, der bekannte Volkswirt Folker Hellmeyer über die Position Deutschlands und Europas in der Weltwirtschaft sowie Prof. Dr. Michael H. Grote (Frankfurt School of Finance and Management) über die wissenschaftliche Sicht auf das Verhältnis von Nachhaltigkeit und Rendite.

Dazu kam ein Messebereich mit insgesamt 22 Ausstellern, davon 16 Anbieter von Sachwertanlagen. Damit war ein Großteil der aktuell aktiven Branche vertreten. Cash. war Medienpartner.

Die ersten Bilder (Alle Fotos: Cash./Stefan Löwer).