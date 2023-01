Die besten Bilder vom Apella-Jahresauftaktkongress 2023

Der Apella Jahresauftaktkonress 2023 hatte nach zwei Jahren Pause viel zu bieten: Geballtes Wissen gab es über Workshops, Kongresse mit Beteiligung aller Apella Fachbereiche & Gastreferenten sowie Versicherungsvorständen. Apella möchte eine Plattform für den direkten Kontakt zwischen Maklern, Vermittlern und den zahlreichen Partnergesellschaften bieten. Mit unterschiedlichsten Inhalten, Organisationsformen und mit Ideen geht es um die Interessen und Bedürfnisse der Teilnehmer.

In diesem Jahr erhalten 18 teilnehmende Gesellschaften die Möglichkeit, in 36 Workshops á 25 Minuten jeden einzelnen Teilnehmer direkt kennenzulernen. Die Makler absolvieren jeweils in Gruppen insgesamt mindestens 14 Salesrunden an vier Tagen bei Produktpartnern aus den Bereichen Versicherungen und Kapitalanlagen (offene und geschlossen Fonds/Immobilien).

Der Austausch sollte auch an den beiden Messetagen mit 55 Ausstellern nicht zu kurz kommen – inklusive acht Verlosungen, bei denen unter anderem zwei E-Autos verlost wurden.

Im Rahmen des JAK 2023 fand zudem der Cash.-Expertentalk zum Thema betriebliche Vorsorge statt mit: Alexandra Markovic-Sobau, Zentralbereichsleiterin Vertrieb bei der Hallesche Krankenversicherung, Frank Lamsfuß, Vorstand, Barmenia Versicherungen, Karsten Rehfeldt, Geschäftsführer BBVS, Beratungsgesellschaft für betriebliche Vorsorgesysteme und Eric Bussert, Vorstand Vertrieb und Marketing, HanseMerkur Versicherungen.