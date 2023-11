Chief Digital Officer Mark Klein wechselt in den Vorstand der Ergo Group AG

Mark Klein, bisheriger Vorstandsvorsitzender des Vorstandes der Ergo Digital Ventures AG und Chief Digital Officer (CDO) von Ergo, wechselt zum 1. Januar 2024 in den Vorstand der Ergo Group AG. Sein neues Ressort verantwortet künftig alle strategischen Digitalisierungsinitiativen, das Gruppenmarketing sowie die globalen Vertriebspartnerschaften.

„Seit 2016 haben Mark Klein und seine Teams hervorragende Arbeit geleistet, um die digitale Expertise von ERGO mit hoher Geschwindigkeit auszubauen sowie innovative Lösungen für verschiedene Segmente und Länder zu implementieren. Mark Klein hat somit einen wesentlichen Beitrag zur heutigen Positionierung der Ergo als einem der bereits digital führenden Versicherer beigetragen“, sagt Ergo Group CEO Markus Rieß. „Indem wir unsere digitalen Aktivitäten nunmehr direkt in der Ergo Group verankern, treten wir in die nächste Phase unserer Digitalisierungsstrategie ein“, so Rieß weiter.

Ergo Digital Ventures wurde 2016 gegründet. In dem Tochterunternehmen bündelt die Ergo alle Digitalisierungsaktivitäten. Ziel war es, technische Neuerungen und Innovationen schnell und effektiv aufzunehmen und umzusetzen. Nach Angaben des Versicherungskonzerns sei inzwischen die Nutzung von Künstlicher Intelligenz oder auch Robotics in den Geschäftsabläufen fest integriert.