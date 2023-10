Clark kauft Simplesurance Broker

Simplesurance Broker ist eine 100-prozentige Tochtergesellschaft von Simplesurance. „Mit der Übernahme des Maklergeschäfts von Simplesurance bauen wir unser erfolgreiches Deutschlandgeschäft weiter aus und stärken unsere Position im Markt. Wir freuen uns darauf, das Team bei uns begrüßen zu dürfen und gemeinsam unsere Vision, der am schnellsten wachsende und effizienteste Versicherungsmakler in Europa zu werden, voranzutreiben“, erklärt Christopher Oster, CEO Clark und Co-Founder.

Das Maklergeschäft wird vollständig in die Clark Unternehmensgruppe integriert, das Team von „Schutzklick Makler“ bleibt am Standort Berlin in den Bereichen Kundenservice und -beratung tätig. Nach Angaben von Clark ist die Acquisition die dritte Übernahme innerhalb von zwölf Monaten. Zuvor hatte der Makler bereits UB Partner in der Schweiz und Anorak in Großbritannien erworben.

In den vergangenen acht Jahren konnte Clark nach eigenen Aussagen internationale Investoren wie Allianz X, Tencent, White Star Capital und Portag3 gewinnen und mehr als 170 Millionen Euro an Finanzierungskapital einsammeln. Seit November 2021 wurde das Frankfurter Insurtech durch die Integration der Finanzen-Gruppe zu einem Unicorn. Das im Frühjahr 2022 formierte Insurtech zählt nach eigenen Angaben inzwischen mehr als zwei Millionen Kunden.