Commerz Real kauft weiteren Windpark in Finnland für Fonds Klimavest

Es ist bereits die zweite Transaktion mit dem internationalen Projektentwickler Energiequelle, der einen Track-Record von mehr als 1.500 Megawatt Projektvolumen vorweisen kann, teilt Commerz Real mit. „Der Standort Finnland ist für Windenergie-Investments überaus attraktiv“, so Yves-Maurice Radwan, Head of Green Deal Infrastructure der Commerz Real.

Der Windpark umfasst sieben Einzelturbinen mit einer Höhe von 126,5 Metern. Der Netzanschluss erfolgte den Angaben zufolge 2022. Die laufende Vollwartung obliegt langfristig dem Hersteller Nordex. Der Entwickler und Verkäufer Energiequelle verantwortet die technische und kaufmännische Betriebsführung des Parks.

Der Standort des Windparks liegt in der westfinnischen Region Pohjois-Pohjanmaa, in der Gemeinde Kalajoki circa 450 Kilometer nordwestlich von Helsinki. Insgesamt handelt es sich um das dritte Windkraft-Investment der Commerz Real am Bottnischen Meerbusen nach einem Ankauf in der Gemeinde Malaahti nahe der Stadt Vaasa im Dezember 2022 und einer Transaktion in der Gemeinde Kannus im Sommer 2021.