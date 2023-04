Deutsche Akturarvereinigung: Dr. Maximilian Happacher neuer Vorstandsvorsitzender

Wechsel im Vorstandsvorsitz der Deutschen Aktuarvereinigung (DAV). Neuer Vorstandsvorsitzender wird Dr. Max Happacher, Stellvertreterin an Spitze der Vereinigung wird Susanna Adelhardt. Happacher folgt in dieser Position auf Dr. Herbert Schneidemann, der den Vorstandsvorsitz turnusgemäß nach zwei Jahren abgibt und dem Vorstand als Past President weiterhin angehören wird.

„Ich freue mich sehr, dass mir die Aktuarinnen und Aktuare unserer Vereinigung mit dieser Wahl zum Vorstandsvorsitzenden das klare Vertrauen aussprechen. Wir wachsen weiterhin dynamisch und können auf mittlerweile rund 6.300 Mitglieder verweisen“, so Happacher nach dem eindeutigen Mitgliedervotum. Die Mitgliederversammlung fand gestern Nachmittag im Rahmen der DAV/DGVFM Jahrestagung 2023 in Dresden statt.

Happacher macht gleich deutlich, dass er klare Ziele für seine zweijährige Amtszeit verfolgen wird.

„Es ist mir ein besonderes Anliegen, die Kompetenzen der Deutschen Aktuarvereinigung als Expertenorganisation noch stärker in den gesellschaftlichen Diskurs einzubringen. Anspruch der DAV ist es, als Vereinigung mit tiefer fachlicher Expertise wahrgenommen und an Meinungsbildungs- und Entscheidungsprozessen als Berater beteiligt zu sein.“ Die fachlich fundierte Position der DAV sei seit langem bei Behörden, Verbänden, Fachpressevertretern und auch der Politik gefragt, so Happacher.

Gerade weil Versicherungs- und Finanzthemen die wichtigste Rolle spielen würden. Gleichwohl sei die DAV wesentlich breiter aufgestellt: „Wir sehen uns in allen Branchen in der Verantwortung, in denen Fragestellungen zu Bewertungsmodellen, langfristigen Prognosemodellen und solchen des Risikomanagements adressiert werden. Gerne möchte ich diese Erweiterung unseres kommunikativen Horizonts und den Austausch mit weiteren gesellschaftlichen Gruppen, also insbesondere Verbänden jenseits der Versicherungsbranche, aufbauen und fördern“, sagt Happacher.

Neue Vorstandsmitglieder

Mit der Wahl Happacher’s wechselt Schneidemann nach zwei Jahren erfolgreicher Amtszeit in die Rolle des Past President und bleibt damit im sogenannten engeren Vorstand vertreten. Stellvertreterin Happacher’s wird Evonik-Benefit-Leiterin Susanna Adelhardt.

Neu in den Vorstand rücken auf: Dr. Helmut Aden, Dr. Clemens Frey, Dr. Matthias Land sowie Dirk Stötzel. Detlef Frank, Prof. Dr. Maria Heep-Altiner und Dr. Wilhelm Schneemeier scheiden aus dem Vorstand aus.

Dr. Maximilian Happacher ist seit 2018 Vorstandsmitglied der Ergo International AG und dort für die globale Ausrichtung und Steuerung der Lebensversicherung verantwortlich. Zuvor verantwortete er bei der Ergo Lebensversicherung AG als Vorstand das Bestandsmanagement des klassischen deutschen Lebensversicherungsgeschäfts. Happacher ist seit 2003 Mitglied der Deutschen Aktuarvereinigung (DAV), wo er, neben seinem Mandat als Vorstand, bis 2021 den Ausschuss Rechnungslegung und Regulierung geleitet hat, dessen Mitglied er weiterhin ist und in dem er die Arbeitsgruppe „IFRS“ leitet. Von 2021 bis zu seiner Wahl zum Vorsitzenden war er stellvertretender Vorsitzender der DAV.

Susanna Adelhardt ist seit 2017 bei Evonik in Essen tätig und verantwortet dort alle Benefits weltweit. Ein Schwerpunkt dieser Tätigkeit ist die betriebliche Altersversorgung in Deutschland. In dieser Funktion ist sie Vorstandsvorsitzende der firmeneigenen Pensionskasse Degussa VVaG und im Vorstand weiterer Finanzierungsvehikel der Altersversorgung bei Evonik. Adelhardt ist seit 2012 Mitglied der DAV, seit 2013 Mitglied des IVS. Seit 2018 gehört sie dem Vorstand des IVS an, seit 2021 auch dem Vorstand der DAV. Seit 2017 ist sie Mitglied des Fachausschusses Altersversorgung der DAV, den sie von April 2020 bis Februar 2023 leite.

Der künftige DAV-Vorstand

• Vorsitzender: Dr. Maximilian Happacher (Vorstandsmitglied Ergo International)

• Stellv. Vorsitzende: Susanna Adelhardt (Head of Benefits Evonik)

• Past President: Dr. Herbert Schneidemann (Vorstandsvorsitzender Versicherungsgruppe Die Bayerische)

• Vorstand „Altersversorgung“: Dr. Helmut Aden (Vorstandsmitglied BVV Versicherungsverein des Bankgewerbes)

• Vorstand „Weiterbildung“: Dr. Guido Bader (Vorstandsvorsitzender Stuttgarter Versicherungsgruppe)

• Vorstand „Berufsständische Fragen“: Dr. Jürgen Bierbaum (stellv. Vorstandsvorsitzender Alte Leipziger Lebensversicherung)

• Vorstand „Kommunikation“: Nils Dennstedt (Partner Deloitte)

• Vorstand „Internationales“: Dr. Clemens Frey (Partner Roland Berger)

• Vorständin „Ausbildung und Prüfung“: Dr. Nora Gürtler (Leiterin Group Audit Assicurazioni Generali Gruppe)

• Vorstand (Vertreter DGVFM): Prof. Dr. Ralf Korn (TU Kaiserslautern)

• Vorstand „Schadenversicherung“: Dr. Matthias Land (Chefaktuar Schadenversicherung Gothaer)

• Vorstand (Vertreter IVS): Dr. Friedemann Lucius (Vorstandsvorsitzender Heubeck)

• Vorstand „Investment“: Dr. Aristid Neuburger (Geschäftsführer Beltios)

• Vorständin „Krankenversicherung“: Wiltrud Pekarek (Vorstandsmitglied Hallesche Krankenversicherung)

• Vorstand „Lebensversicherung“: Dr. Volker Priebe (Vorstandsmitglied Allianz Lebensversicherung)

• Vorständin „Actuarial Data Science“: Daniela Rode (Vorständin Krankenversicherung Signal Iduna)

• Vorstand „Enterprise Risk Management“: Dr. Frank Schiller (Chief Actuary und Leiter Data, Aktuariat, Pricing & Risk für die Leben- und Krankenrückversicherung Munich Re)

• Vorstand „Rechnungslegung/Regulierung“: Dirk Stötzel (Verantwortlicher Aktuar, Versicherungsmathematische Funktion und Leiter des Aktuariats Personen bei der R+V Lebensversiche-

rung)