Generali Deutschland: Lars Rogge wird neuer COO

Lars Rogge (51) wird als Chief Operating Officer (COO) in den Vorstand der Generali Deutschland AG (GD AG) berufen und übernimmt sein neues Mandat spätestens zum 1. Januar 2026. Rogge ist ein ausgewiesener Branchenexperte und zeichnet sich durch langjährige und umfangreiche Erfahrung in der Versicherungsindustrie aus. Er hatte unterschiedliche Führungspositionen bei der Allianz inne, zuletzt als COO im Vorstand der Allianz Partners S.A.S. Dort hat er mit seiner weitreichenden Operations- und Digitalisierungserfahrung große globale Transformationsprogramme zur Harmonisierung und Modernisierung der IT sowie von Geschäftsprozessen verantwortet.

Rogge folgt auf Dr. Robert Wehn (58), derzeit COO der GD AG. Wehn verlässt die Generali Deutschland – im besten gegenseitigen Einvernehmen zu verlassen – und wird zum 31. März 2025 aus dem Vorstand der Generali Deutschland auszuscheiden.

Der Konzern betont, dass Wehn in verschiedenen Führungspositionen einen großen Beitrag zum Erfolg der Generali Deutschland geleistet habe. Unter anderem hatte er als CEO der konzerneigenen Shared-Services-Gesellschaft den neuen Standort in Leipzig aufgebaut und als HR-Vorstand der Generali Deutschland die strategische Neuausrichtung mitgeprägt sowie das Unternehmen erfolgreich durch die Corona-Pandemie geführt. In seiner Funktion als COO hat Wehn seit Anfang 2023 die digitale Transformation und die Modernisierung der IT verantwortet.