Deutsche Finance: Neue UK-Produktreihe für institutionelle Investoren

Real I.S. erwirbt ihren eigenen Unternehmenssitz für Spezial-AIF

Der Asset Manager Real I.S. hat eine Büroimmobilie mit einer Gesamtmietfläche von etwa 6.657 Quadratmetern in München-Haidhausen von LaSalle Investment Management für ihren in Deutschland investierenden Spezial-AIF erworben.