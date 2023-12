Deutsche Finance vermietet frühzeitig 3.000 Quadratmeter in ehemaliger Haspa-Zentrale

Deutsche Finance International, ein Tochterunternehmen der Deutsche Finance Group, entwickelt in Partnerschaft mit der Cells Group das Hamburger Büroprojekt „Am Holstenwall“. Über ein Jahr vor der geplanten Fertigstellung wurde nun ein maßgeblicher Teil der Flächen vermietet.

Der erste Mietvertrag wurde mit dem Pharma- und Gesundheitsunternehmen Chiesi unterzeichnet, teilt die Deutsche Finance mit. Das Unternehmen beschäftigt demnach weltweit rund 6.500 Mitarbeiter und ist in 100 Ländern weltweit aktiv. In Deutschland erwirtschaftete Chiesi 2022 einen Umsatz von 344 Millionen Euro und wird die circa 3.000 Quadratmeter umfassende moderne Bürofläche „Am Holstenwall 20–22“ nach Fertigstellung ab Frühjahr 2025 als Deutschlandzentrale nutzen. „Der Mietvertrag mit Chiesi markiert einen wesentlichen Meilenstein“, so Symon Hardy Godl, Group Asset Management Officer der Deutsche Finance Group.

Bei dem Objekt im Zentrum der Hansestadt handelt es sich im die ehemalige Zentrale der Hamburger Sparkasse (Haspa). Der Gebäudekomplex verfügt insgesamt über rund 9.000 Quadratmeter Bürofläche und wird von der Deutschen Finance und Cells umfangreich saniert.