DFV Deutsche Familienversicherung setzt Maklervertrieb neu auf

„Ich bin von der Zusammenarbeit mit Maklern vollkommen überzeugt. Denn Makler leisten bei der Beratung und Auswahl von Versicherungsprodukten hervorragende Arbeit im Sinne und Interesse der Kunden und finden für Ihre Kunden genau das Versicherungsprodukt, welches unter Berücksichtigung der persönlichen Verhältnisse und Lebensziele am besten zu ihnen passt. Gerade deswegen sehe ich ein enormes Potenzial für den Vertrieb der DFV im Bereich des Maklervertriebs, welches sich positiv auf unseren profitablen Wachstumskurs auswirken wird“, kommentiert Ansgar Kaschel, Vertriebsvorstand der Deutschen Familienversicherung.

Einführung von BiPRO für Maklervertrieb

Papierkram und komplexe Produkte war gestern, verantwortungsvoller, digitaler Vertrieb ist heute. Mit der Einführung des BiPRO-Standards will die DFV nun den nächsten Schritt in der Optimierung der Zusammenarbeit mit Maklern, Vertrieben und Pools gehen. Man bediene damit die Bedürfnisse der Vertriebspartner, welche sich eine Eingliederung in die Prozesslandschaften der eigenen Systeme wünschen, heißt es von Seiten der DFV. Erster Partner ist die VEMA, der größte genossenschaftlich organisierte Verbund für Versicherungsmakler in Deutschland. Die Anbindung weiterer Partner soll zügig erfolgen.