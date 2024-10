Die Bayerische: Annika Obermayer wird neue Leiterin des Geschäftsbereich Komposit

Zum 1. Januar 2025 übernimmt Annika Obermayer die Leitung des Geschäftsbereich Komposit bei der Bayerischen. Obermayer tritt die Nachfolge von Manfred Buhler an, der in den Ruhestand geht.

Mit diesem Wechsel übergibt Buhler den Staffelstab an eine erfahrene Nachfolgerin. Annika Obermayer (39) war zuvor zwölf Jahre bei der Allianz in verschiedenen leitenden Positionen im Bereich Sachversicherungen und verantwortete dort zuletzt die Sparte Unfallversicherung.

Nach ihrem Promotionsstudium in der Philosophie startete Dr. Annika Obermayer als Trainee im Vertrieb und durchlief verschiedene Stationen bei der Allianz in Deutschland, darunter Vertrieb, Marktmanagement, Sachversicherung und zuletzt war sie dort verantwortlich für die Unfallversicherung. Bis zum Jahresende erhält Obermayer von Herrn Buhler eine umfassende Einarbeitung und Übergabe. In der Übergangsphase werden sie den Kompositbereich der Bayerischen gemeinsam führen, um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten.

Die Münchener haben sich als Kompositversicherer viel vorgenommen. Neben der Digitalisierung hat der Versicherungsverein das Ziel ausgegeben, in den Geschäftsfeldern Menschversicherung, Prime Home, Prime Business und Mobilität weiter über dem Markt zu wachsen.

„Wir danken Manfred Buhler für seine hervorragende Arbeit und seine Treue zur Bayerischen während seines gesamten Berufslebens. In fast 50 Jahren hat er von der Lebensversicherung über die IT bis zuletzt in der Kompositversicherung Verantwortung getragen. Als Manager und als Persönlichkeit ist er für uns alle ein besonderes Vorbild“, wird Martin Gräfer, Vorstandsvorsitzender des Kompositversicherers BA die Bayerische Allgemeine Versicherung AG der Versicherungsgruppe in der Personalmitteilung zitiert.

Buhler habe wesentlich zum marktüberdurchschnittlichen Wachstum der letzten Jahre beigetragen und den Ausbau unserer Geschäftsfelder in der Kompositversicherung maßgeblich geprägt. „Ich werde ihn und seine humorvolle und ruhige Art sehr vermissen und wünsche ihm schon heute alles Gute für seinen bevorstehenden Ruhestand. Gleichzeitig freue ich mich sehr auf die Zusammenarbeit mit Frau Obermayer, die mit ihrer umfassenden Erfahrung, ihrem Veränderungsgeist und ihrer tatkräftigen Herangehensweise eine Bereicherung für uns alle sein wird“, so Gräfer weiter.