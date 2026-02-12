DJE erzielt 2025 zweitbestes Ergebnis der Firmengeschichte

Die DJE Kapital AG hat 2025 das zweitbeste Ergebnis seit ihrer Gründung vor mehr als 50 Jahren erzielt. Maßgeblich dazu beigetragen haben die Anlageergebnisse in den Fondsstrategien sowie die Entwicklung der Vermögensverwaltung.

Grundlage der Geschäftsentwicklung war die risikoadjustierte Performance der Kernprodukte. Der ausgewogene Mischfonds „DJE – Zins & Dividende“ bestätigte im Jahr seines 15-jährigen Bestehens seine Rolle als stabiler Baustein in der Vermögensallokation. 2025 erhielt der Fonds sowohl den Deutschen als auch den Österreichischen Fondspreis. Auch der offensive Mischfonds „FMM-Fonds“ entwickelte sich im vergangenen Jahr überdurchschnittlich innerhalb seiner Vergleichsgruppe.

Vor dem Hintergrund dieser Ergebnisse wurde Dr. Jan Ehrhardt, Vorstand der DJE Kapital AG, zu Beginn des vergangenen Jahres als „Fondsmanager des Jahres 2025“ ausgezeichnet.

Auszeichnungen und starke Risiko-Ertrags-Kennziffern

Nicht nur die Fonds, auch die DJE-Vermögensverwaltung überzeugte 2025 mit ihren Risiko-Ertrags-Kennziffern. Die Anlagestrategien und Prozesse wurden im Elite Report 2026 zum 22. Mal in Folge mit der Bestnote „summa cum laude“ bewertet.

„2025 war für DJE ein sehr gutes Jahr. Die Ergebnisse zeigen, dass unser langfristiger Investmentansatz und unsere etablierten Prozesse auch in einem anspruchsvollen Marktumfeld funktionieren“, kommentiert Dr. Jan Ehrhardt rückblickend.

Parallel zu den operativen Erfolgen stellte das Unternehmen strukturelle Weichen. Nach dem geplanten Ausscheiden des langjährigen Vorstandsmitglieds Thorsten Schrieber übernimmt zum 1. April 2026 Christian Janas dessen Geschäftsbereiche.

Bündelung von Betreuung und Vertrieb

Janas verantwortet bislang im Vorstand die Vermögensverwaltung und bündelt künftig die Betreuung und den Vertrieb über alle Kundengruppen hinweg. Ziel der Neuordnung ist es, Synergien zu heben und die Kundenbetreuung weiter zu stärken. Der studierte Betriebswirt ist seit 2019 im Unternehmen tätig und verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Asset-Management-Branche, unter anderem in der Fondskonzeption sowie in der Vermarktung und Entwicklung kundenorientierter Lösungen. Mit der internen Nachfolgeregelung setzt DJE auf Kontinuität und Erfahrung.

Zudem führte das Unternehmen 2025 einen achtköpfigen Partnerkreis ein und erweiterte damit gezielt das Führungsteam. Führungskräfte aus verschiedenen Bereichen übernehmen zusätzliche Verantwortung. Die Entscheidungsprozesse sollen gestärkt, Aufgaben breiter verankert und die Organisation langfristig ausgerichtet werden.

„Der Vorstand blickt zusammen mit dem erweiterten Führungsteam zuversichtlich nach vorn. Wir sind heute so aufgestellt, dass wir unserem Qualitätsanspruch langfristig gerecht werden können“, erläutert Dr. Jan Ehrhardt die Veränderungen im Führungsteam.

Rekord bei verwaltetem Vermögen zum Jahresstart 2026

Zu Beginn des Jahres 2026 meldet DJE einen weiteren Meilenstein: Das verwaltete Vermögen erreichte im Januar mit gut 17,5 Milliarden Euro ein neues Allzeithoch. Eine erfolgreiche Aktienselektion trug maßgeblich zu einem positiven Jahresstart der Fonds und der Vermögensverwaltung bei.

Christian Janas startet im April bei DJE und übernimmt die Aufgaben von Thorsten Schrieber. (Foto: DJE Kapital)

Für 2026 erwartet DJE zudem Impulse im Bereich der privaten Altersvorsorge in Deutschland. Angesichts demografischer Entwicklungen und politischer Reformüberlegungen gewinnt die kapitalmarktbasierte Vorsorge an Bedeutung.

„Die private Altersvorsorge wird künftig für die Fondsbranche eine deutlich größere Rolle spielen. Der Bedarf an langfristig ausgerichteten, professionell gemanagten Lösungen wächst – und die Dringlichkeit renditestarke Produkte zu fördern, rückt zunehmend auch in den politischen Fokus. Darauf sind wir bei DJE vorbereitet“, sagt Christian Janas.