Thorsten Schrieber verlässt DJE nach mehr als 15 Jahren im Vorstand

Thorsten Schrieber, langjähriger Vorstand und Partner der DJE Kapital AG, lässt seinen Vertrag zum 31. März 2026 vertragskonform auslaufen. Schrieber war in zwei Phasen für das Unternehmen tätig, von 2001 bis 2007 sowie erneut von 2017 bis 2026. Parallel dazu wird er zu diesem Zeitpunkt auch sein Mandat als Verwaltungsrat der DJE Investment S.A. in Luxemburg niederlegen.

Während seiner Vorstandstätigkeit verantwortete Schrieber zentrale Geschäftsbereiche. Dazu zählten der Vertrieb über Wholesale, Retail und institutionelle Kunden ebenso wie Marketing und Öffentlichkeitsarbeit. Darüber hinaus lagen Produktmanagement, Investment Operations, Client Service sowie das institutionelle Portfoliomanagement in seinem Ressort.

„Es war eine herausragende Zeit, DJE über lange Jahre auf ihrem Wachstumsweg begleiten zu dürfen. Nun möchte ich mich jedoch einer neuen Herausforderung an meiner früheren Wirkungsstätte in Frankfurt am Main widmen“, so Schrieber.

Wachstum, Internationalisierung und neue Produkte

Die DJE Kapital AG zählt heute mit rund 17 Milliarden Euro verwaltetem Vermögen und etwa 200 Mitarbeitern zu den größten unabhängigen Vermögensverwaltern und Fondsanbietern im deutschsprachigen Raum. In den vergangenen Jahren hat das Unternehmen seine Position sowohl im Privatkunden- als auch im institutionellen Geschäft kontinuierlich ausgebaut.

Besonders prägend war die Entwicklung des Fonds DJE – Zins & Dividende. In den vergangenen zehn Jahren wuchs dessen Volumen auf das Sechsfache und liegt aktuell bei rund 4,5 Milliarden Euro. Parallel dazu entwickelte sich das institutionelle Geschäft nachhaltig weiter und wurde unter anderem auf die Märkte in Italien, Spanien und Portugal ausgeweitet.

Neben vertrieblichen Erfolgen fielen in Schriebers Amtszeit auch umfangreiche regulatorische Aufgaben. Dazu gehörten die Umsetzung von MiFID II sowie die Einführung von ESG-Kriterien in den Investmentprozessen. „In erster Linie hat der teamübergreifende Spirit, alle Themen und Herausforderungen gemeinsam und erfolgreich anzugehen, unsere Position im Markt nachhaltig gestärkt“, so Schrieber.

Nachfolge im Vorstand geregelt

Ein sichtbares Zeichen für die Weiterentwicklung der Produktpalette war zuletzt die Auflegung zweier aktiver ETFs in Kooperation mit Xtrackers und DWS. Diese Initiativen fügen sich in eine Phase ein, die von strukturellem Wachstum und organisatorischer Stabilität geprägt war.

Zur Entscheidung von Thorsten Schrieber äußert sich Firmengründer Dr. Jens Ehrhardt: „Unsere Zusammenarbeit im Vorstand war dynamisch und inspirierend sowie von vielen gemeinsamen Erfolgen gekennzeichnet. Man bleibt auch in der Zukunft freundschaftlich verbunden, zumal die gemeinsame persönliche Verbindung bereits seit über 30 Jahren besteht.“ Schrieber war vor seiner Zeit bei DJE unter anderem für Zürich Invest tätig und fungierte als Geschäftsführer der Credit Suisse Asset Management (Deutschland) GmbH.

Ab dem 1. April 2026 übernimmt Christian Janas die Verantwortung für die bisherigen Geschäftsbereiche von Thorsten Schrieber. Janas ist seit 2019 für DJE tätig und verfügt über mehr als drei Jahrzehnte Erfahrung in der Asset-Management-Branche. Neben den neuen Aufgaben bleibt er weiterhin für die individuelle und die Online-Vermögensverwaltung zuständig.

Kontinuität im operativen Geschäft

Das operative Geschäft wird weiterhin von erfahrenen Führungskräften verantwortet, die seit vielen Jahren im Unternehmen tätig sind. Damit setzt DJE auf Kontinuität in den Strukturen und eine geordnete Übergabe der Verantwortlichkeiten. Stabilität in den Abläufen und eine gleichbleibend hohe Qualität für Kunden sollen dadurch sichergestellt werden.