Brisantes Treffen zwischen Trump und Xi: Was die Märkte erwarten

Als der ehemalige US-Präsident Richard Nixon 1972 China besuchte, veränderte diese Reise die globale Geopolitik, während der spätere Besuch von Deng Xiaoping in den USA Chinas wirtschaftliche Öffnung symbolisierte. Donald Trumps bevorstehende Reise nach Peking vom 13. bis 15. Mai mag nicht das gleiche historische Gewicht haben, doch die Märkte betrachten sie dennoch als eines der wichtigsten diplomatischen Treffen des Jahres 2026.

Der Gipfel zwischen Donald Trump und Xi Jinping findet zu einem besonders fragilen Zeitpunkt für die Weltwirtschaft statt. Investoren haben bereits mit dem verlangsamten Wachstum in China, steigenden geopolitischen Spannungen im Nahen Osten, anhaltender Unsicherheit über Zölle und einem sich verschärfenden Technologiewettlauf zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt zu kämpfen. Im Gegensatz zu den diplomatischen Durchbrüchen der 1970er Jahre wird dieses Treffen wohl keine umfassende strategische Neuausrichtung bewirken. Stattdessen konzentrieren sich die Erwartungen darauf, den Wettbewerb zu verwalten, anstatt ihn zu lösen.

Handelspause zwischen USA und China vor kritischer Prüfung

Die Stimmung im Vorfeld von Peking ist pragmatisch. Washington und Peking wissen, dass eine umfassende wirtschaftliche Konfrontation erheblichen Schaden an globalen Lieferketten, Rohstoffmärkten und dem Vertrauen der Anleger anrichten würde. Das primäre Ziel scheint daher darin zu bestehen, den zerbrechlichen Handelsfrieden zu bewahren, der nach der Zoll-Eskalation von 2025 erreicht wurde. Damals stiegen die US-Zölle auf chinesische Waren auf über 100 Prozent, woraufhin Peking mit einer Verschärfung der Exporte von Seltenen Erden reagierte.

Für Trump bietet das Treffen die Gelegenheit, Härte im Handel zu demonstrieren und gleichzeitig Zugeständnisse zu sichern, die politisch wichtigen heimischen Industrien – insbesondere der Landwirtschaft – zugutekommen. Es wird erwartet, dass China seine Käufe von US-Sojabohnen, Rindfleisch und anderen Agrarprodukten erhöht, was die Farmer in den republikanisch geprägten Bundesstaaten direkt unterstützen würde.

Für Xi ist Stabilität gleichermaßen wichtig. Chinas Wirtschaft steht weiterhin unter Druck, unter anderem durch eine schleppende Inlandsnachfrage, schwache Immobilienmärkte und ein langsameres Exportwachstum. Ein erneuter Handelskrieg käme für Peking zu einem besonders sensiblen Zeitpunkt. Die Märkte werden daher jede Verlängerung des derzeitigen Waffenstillstands auf Handelsebene als positives Signal für Risikoanlagen weltweit werten.

Taiwan bleibt strategisch sensibelstes Thema des Gipfels

Peking hat die militärischen Aktivitäten um Taiwan in den letzten Jahren verstärkt und versucht, die politische Richtung der Insel vor der Präsidentschaftswahl 2028 zu beeinflussen. Zudem setzen chinesische Beamte Washington unter Druck, die langjährige Formulierung von „die USA unterstützen die Unabhängigkeit Taiwans nicht“ in das härtere „die USA lehnen die Unabhängigkeit Taiwans ab“ zu ändern. Obwohl der Unterschied rein semantisch scheint, wären die geopolitischen Auswirkungen beträchtlich. Eine solche Formulierung würde eine explizitere amerikanische Anerkennung signalisieren, dass eine spätere Wiedervereinigung legitim ist, was Taiwan verunsichern und regionale Sicherheitserwartungen in ganz Asien verändern könnte.

Aktuell erscheint eine formelle Änderung der US-Politik unwahrscheinlich. Dennoch werden Investoren jede Erklärung des Gipfels akribisch auf subtile Änderungen im diplomatischen Tonfall untersuchen. Jede Wahrnehmung, dass Washington seine Position gegenüber Taiwan aufweicht, könnte chinesische Aktien und regionale asiatische Märkte in der Hoffnung auf ein geringeres Militärrisiko zunächst stützen.

Umgekehrt dürften Anzeichen für erhöhte Spannungen sichere Häfen wie Gold, den US-Dollar und Staatsanleihen stärken. Halbleiteraktien werden angesichts der dominanten Rolle der Insel in der weltweiten Chipproduktion ebenfalls hochsensibel auf Entwicklungen rund um Taiwan reagieren.

KI und Chips sind das neue US-China-Schlachtfeld

Während Zölle die Schlagzeilen dominieren, dreht sich der tieferliegende langfristige Wettbewerb zwischen den USA und China um Künstliche Intelligenz (KI) und Spitzentechnologie. Beide Nationen betrachten die Führung im Bereich KI als eine Frage der wirtschaftlichen und nationalen Sicherheitsdominanz. Washington hat einige Exportbeschränkungen für High-End-Chips gelockert, teilweise in der Anerkennung, dass China die Entwicklung eigener Alternativen ungeachtet der Sanktionen beschleunigt. Dennoch bleibt das Misstrauen auf beiden Seiten tief verwurzelt.

Der Gipfel könnte Diskussionen über KI-Aufsicht, Technologie-Governance und den Zugang zu Chips beinhalten. Eine echte Zusammenarbeit erscheint jedoch unwahrscheinlich. Stattdessen wird das Treffen wohl die Entstehung einer technologischen Zweiteilung der Weltwirtschaft untermauern – eine Seite angeführt von US-Ökosystemen und die andere zentriert um die chinesische Industriepolitik.

Für Anleger hat dies erhebliche Auswirkungen auf Halbleiter, Cloud-Computing, Cybersicherheit und Verteidigungstechnologie. Unternehmen, die in den Bereichen KI-Infrastruktur, Chipproduktion und Lieferketten für Seltene Erden tätig sind, könnten je nach Tonfall des Gipfels eine erhöhte Volatilität erleben. Es wird erwartet, dass auch Nvidia, Apple, Boeing und andere führende US-Unternehmen die Gespräche aufmerksam verfolgen, insbesondere da Washington versucht, nationale Sicherheitsprioritäten mit wirtschaftlicher Wettbewerbsfähigkeit in Einklang zu bringen.

Seltene Erden und Lieferketten bleiben ein mächtiger chinesischer Hebel

Einer der am meisten unterschätzten Aspekte der US-chinesischen Beziehungen ist die Dominanz Pekings bei der Verarbeitung Seltener Erden. China kontrolliert 90 Prozent der weltweiten Raffineriekapazitäten für Seltene Erden. Das verschafft dem Land eine enorme Hebelwirkung auf Branchen, die von E-Fahrzeugen und Windturbinen bis zu Militärtechnik und Unterhaltungselektronik reichen. Die Exportbeschränkungen für Seltene Erden 2025 zeigten, wie anfällig die globalen Lieferketten nach wie vor sind.

Dies führt zu einem Balanceakt für die USA. Washington will Chinas Zugang zu fortschrittlichen Chips einschränken und zugleich den Zugang zu kritischen Mineralien behalten, die für die amerikanische Fertigung unerlässlich sind. Das Ergebnis ist eine gegenseitige Abhängigkeit, der sich keine Seite so leicht entziehen kann. Die Märkte verstehen diese Realität. Jede Eskalation zwischen Washington und Peking hat heute Auswirkungen nicht nur auf die Handelsströme, sondern auch auf die weltweiten industriellen Produktions- und Technologie-Investitionszyklen.

Öl, Iran und Geopolitik verkomplizieren das Treffen

Noch komplexer geworden ist der geopolitische Hintergrund durch den US-Iran-Krieg. China hat sich als bedeutender Abnehmer von iranischem Öl stillschweigend als potenzieller Vermittler positioniert, während es zugleich seine wirtschaftlichen Interessen schützt. Steigende Energiepreise erhöhten den Druck auf Chinas bereits schwächelnde Wirtschaft, was Pekings Anreiz zur Stabilisierung regionaler Spannungen verstärkt.

Trump hofft, dass China eine konstruktive Rolle dabei spielen kann, Russland und den Iran näher an Verhandlungen heranzuführen, obwohl Peking weiter eine sorgfältig ausbalancierte Beziehung zu Moskau und Teheran pflegt. Diese Dimension fügt dem Gipfel eine weitere Ebene strategischen Feilschens hinzu, zumal die Energiesicherheit zentral für die globalen Inflationserwartungen bleibt.

Rivalität ist wirtschaftlich, technologisch und strategisch tief verwurzelt

Es ist unwahrscheinlich, dass das Treffen zwischen Trump und Xi einen dramatischen geopolitischen Durchbruch bringt. Die Rivalität zwischen den Vereinigten Staaten und China ist wirtschaftlich, technologisch und strategisch zu tief verwurzelt. Aber das Ausbleiben einer Eskalation könnte schon ausreichen, um die Märkte zu beruhigen. Investoren suchen nicht mehr nach einem „Neustart“ der US-chinesischen Beziehungen, sie suchen nach Vorhersehbarkeit.

Ein stabiler Zollrahmen, kontinuierliche Warenströme bei Seltenen Erden, eine zurückhaltende Rhetorik in Bezug auf Taiwan und offene Kommunikationskanäle zwischen Washington und Peking trügen dazu bei, die Angst vor einer zerstörerischen Konfrontation der Supermächte zu verringern. Für die globalen Märkte könnte dies das wichtigste Ergebnis von allen sein.

Autorin Violeta Todorova ist Senior Analyst bei Leverage Shares und Income Shares.