Carmignac baut Investmentteam für China und Technologie aus

Carmignac hat Yunfan Bao zum Co-Manager des Fonds „Carmignac China New Economy“ ernannt. Er verwaltet die Strategie bereits seit dem 1. April 2026 gemeinsam mit Naomi Waistell. Bao gehört seit 2021 zum Schwellenländerteam des Asset Managers und analysiert dort Aktien aus der Region Greater China.

In seiner neuen Funktion soll Bao zur Portfoliokonstruktion beitragen und Anlageentscheidungen innerhalb der China-Strategie unterstützen. Sein Schwerpunkt liegt auf technologie- und innovationsorientierten Unternehmen in der Region Greater China. Seine Karriere begann er bei Goldman Sachs in Hongkong, später war er bei Fullgoal Fund Management als Analyst für chinesische Aktien tätig.

Parallel erweitert Carmignac sein Analystenteam. Neu hinzugekommen sind Eirik Fladmark, William Benoit und Kai Johns. Damit baut das Unternehmen seine Research-Abdeckung in den Bereichen Technologie, Energie, Industrie und nachhaltige Anlagen aus.

Mehr Research für Technologie und KI

Eirik Fladmark ist seit Februar 2026 als Analyst für den Technologiesektor bei Carmignac tätig. Seine Schwerpunkte sind Software und künstliche Intelligenz. Er arbeitet von London aus und bringt Erfahrung von J.P. Morgan sowie Palantir mit. Fladmark hat einen MPhil in fortgeschrittener Informatik von der University of Cambridge und einen Bachelor in Informatik von der University of Manchester.

Er arbeitet unter anderem mit Somesh Batra zusammen, der Hardware-Unternehmen analysiert. Zudem steht er im Austausch mit dem Investmentteam um Kristofer Barrett, Fondsmanager des Carmignac Portfolio Tech Solutions, des Carmignac Investissement sowie des Aktienportfolios des Carmignac Patrimoine.

William Benoit wechselt innerhalb von Carmignac in das Aktienteam. Zuvor war er im Bereich nachhaltige Anlagen tätig. Als Aktienanalyst mit generalistischem Profil bringt er insbesondere Erfahrung in den Sektoren Versorger, Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie Energie ein. Sein Fokus liegt unter anderem auf industriellen Wertschöpfungsketten, Regulierung und Investitionsfragen rund um die Energiewende.

ESG-Kompetenz wird ausgebaut

Kai Johns verstärkt seit April 2026 das Team für nachhaltige Anlagen als ESG-Analyst mit Schwerpunkt Umweltforschung. Er kommt von Greenbank Investments, wo er sieben Jahre tätig war. Johns hat einen Abschluss in Rechtswissenschaften der University of Cambridge und ist CFA-Charterholder.

Mit den Personalien will Carmignac die eigene Analysebasis verbreitern. Im Mittelpunkt stehen Märkte und Sektoren, in denen technologische Entwicklung, Regulierung und Nachhaltigkeit zunehmend Einfluss auf Geschäftsmodelle und Anlagechancen nehmen.