DJE – Multi Asset & Trends: Aktien als Anker, Flexibilität als Prinzip

Viele Privatanleger kennen das Gefühl: Auf dem Konto ist das Geld „sicher“, aber es arbeitet kaum. Gleichzeitig hemmt die Sorge vor dem falschen Einstiegszeitpunkt den Schritt in Richtung Aktien. Der DJE – Multi Asset & Trends (ISIN: LU0159549145) ist genau für dieses Spannungsfeld konzipiert: Er nutzt die Ertragschancen der Aktienmärkte und kombiniert sie mit einem Multi-Asset-Ansatz, der auch in unruhigen Marktphasen Handlungsspielraum lässt.

Der Fonds wurde 2003 aufgelegt und ist weltweit ausgerichtet. Im Kern ist er offensiv konzipiert: Aktien bilden den Schwerpunkt und ermöglichen die Partizipation an globalen Wachstumschancen, unabhängig von Vergleichsindexvorgaben. Gleichzeitig kann das Management Anleihen flexibel beimischen (bis zu 50 Prozent) und zur Stabilisierung Edelmetalle wie Gold einsetzen (bis zu 10 Prozent). In Phasen erhöhter Unsicherheit kann zudem Liquidität aufgebaut werden: Eine Cashquote von bis zu 49 Prozent erlaubt es, Risiken temporär zu reduzieren und bei veränderten Rahmenbedingungen wieder gezielt zu investieren.

Wichtig ist dabei: „Multi Asset“ heißt hier nicht „beliebig“. Die Auswahl folgt einem klaren, researchgetriebenen Prozess mit Fokus auf Fundamentaldaten. Auf der Aktienseite stehen hochwertige, substanzstarke Unternehmen im Vordergrund, auf der Anleiheseite vor allem öffentliche Emittenten und Unternehmensanleihen mit hoher Bonität. So entsteht ein breit diversifiziertes Portfolio mit mehreren Dutzend Einzeltiteln, das nicht an starre Indexgewichte gebunden ist. Diese Unabhängigkeit schafft Freiraum für bewusste Allokationsentscheidungen und dafür, Risiken gezielt zu meiden, statt sie automatisch mitzuführen.

Der Zusatz „Trends“ beschreibt den thematischen Rahmen der Strategie. Gemeint sind keine kurzfristigen Modethemen, sondern aktuelle und längerfristige strukturelle Veränderungen, die Geschäftsmodelle und Gewinnerbranchen über Jahre prägen können. Statt „den einen“ Trend zu spielen, sucht das Management typischerweise nach Unternehmen, die von solchen Entwicklungen profitieren können und zugleich finanzielle Substanz mitbringen. Entscheidend ist dabei: Ein Trend allein reicht nicht, er muss sich auch im Geschäftsmodell, in der Ertragskraft und in der Bewertung widerspiegeln. Ziel ist ein Portfolio, das von nachvollziehbaren Entwicklungen getragen wird, nicht von kurzfristigen Schlagzeilen.

Verantwortet wird der Fonds seit 2017 von Moritz Rehmann. Er betont, dass jedes Unternehmen im Portfolio einem klar definierten Themenblock zugeordnet wird, etwa Demografie und Gesundheit, digitales Leben, Infrastruktur und Produktion oder grüne Technologien. Diese thematische Struktur soll sicherstellen, dass Investitionen nicht isoliert betrachtet werden, sondern im Kontext übergeordneter Entwicklungen stehen, die über längere Zeiträume wirtschaftliche Relevanz entfalten können.

Für Anleger, die heute noch viel Cash halten, ist das ein nachvollziehbarer Gedanke: nicht vollständig auf Risiko zu setzen, aber auch nicht dauerhaft auf Renditechancen zu verzichten. Der DJE – Multi Asset & Trends bietet dafür einen strukturierten Ansatz, der Aktien konsequent nutzt und zugleich die Flexibilität besitzt, Risiken aktiv zu steuern.

Disclaimer: Dies ist eine Marketing-Anzeige. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt des betreffenden Fonds und das PRIIPs-KID, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Darin sind auch die ausführlichen Informationen zu Chancen und Risiken enthalten. Diese Unterlagen können in deutscher Sprache kostenlos auf www.dje.de unter dem betreffenden Fonds abgerufen werden. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte kann in deutscher Sprache kostenlos in elektronischer Form auf der Webseite unter www.dje.de/de/zusammenfassung-der-anlegerrechte abgerufen werden. Alle hier veröffentlichten Angaben dienen ausschließlich Ihrer Information, können sich jederzeit ändern und stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar. Die in diesem Dokument enthaltenen Aussagen geben die aktuelle Einschätzung der DJE Kapital AG wieder. Die zum Ausdruck gebrachten Meinungen können sich jederzeit, ohne vorherige Ankündigung, ändern. Alle Angaben dieser Übersicht sind mit Sorgfalt entsprechend dem Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Erstellung gemacht worden. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit kann jedoch keine Gewähr und keine Haftung übernommen werden.