Newsletter
Podcast
Videos
Suche

Pflegeversicherung: Mehr Leistungsbezieher unter 65 Jahren

Veröffentlichung: - Lesezeit 2 min
Oliver Blatt
Foto: GKV-Spitzenverband
Oliver Blatt

Die Zahl der Pflegebedürftigen in Deutschland steigt deutlich. Auffällig ist der wachsende Anteil jüngerer Leistungsbezieher. Der IGES-Bericht liefert Stoff für die Reformdebatte.

Immer mehr Menschen in Deutschland bekommen Geld von der Pflegeversicherung – vor allem, weil bei den jüngeren Jahrgängen die Zahl der Leistungsbezieher gestiegen ist. Das geht aus einem Bericht hervor, den das Forschungsinstitut IGES für den Spitzenverband der Krankenkassen erstellt hat.

Demnach ist der Anteil der Pflegebedürftigen an den gesetzlich Versicherten zwischen 2017 und 2024 von 4,6 Prozent auf 7,6 Prozent gestiegen. Im gleichen Zeitraum wuchs der Anteil der Unter-65-Jährigen an den Leistungsbeziehern von 17,5 auf 23,8 Prozent, während der Anteil der älteren Semester leicht sank.

Bei Kindern und Jugendlichen gibt es mehr Erstanträge und Bewilligungen von Pflegeleistungen. Lag der Anteil der neu pflegebedürftigen Versicherten unter 18 Jahren im Jahr 2018 noch bei 3,9 Prozent, so waren es 2024 schon 6,5 Prozent. Vielfach spielen der Analyse zufolge in dieser Altersgruppe psychische Erkrankungen und Problemlagen die entscheidende Rolle.

Das könnte Sie auch interessieren:

Als Ursache für die Zuwächse gilt die Einführung eines neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs im Jahr 2017, aus drei Pflegestufen wurden fünf Pflegegrade. Oliver Blatt vom GKV-Spitzenverband bemängelt, damals habe die Politik den Zugang zur Pflege großzügiger gestaltet als vorgeschlagen. „Gerade in einem solidarischen System müssen wir aber darauf achten, dass diejenigen Hilfe bekommen, die wirklich darauf angewiesen sind, und das System zugleich finanzierbar bleibt“, betonte Blatt.

Im IGES-Bericht heißt es, die „vor allem politisch motivierten Änderungen der Bewertungssystematik“ hätten die Zunahme beim Leistungsbezug begünstigt. Deshalb raten die Experten in ihrer Analyse zu einer Umstellung des bisherigen Systems.

Erst kürzlich hatte Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) angekündigt, sie wolle bis Mitte Mai Vorschläge für eine Pflegereform vorlegen, um die Finanznot der Pflegekassen zu lindern.

Die Deutsche Stiftung Patientenschutz zeigte sich verwundert über die Kritik der Kassen an der damaligen Umstellung des Pflegesystems. „Noch 2017 sprach der GKV-Spitzenverband von einer neuen Ära in der Pflegeversicherung. Schließlich erhielten erstmals Menschen mit demenzieller Erkrankungen Leistungen“, sagte Stiftungsvorstand Eugen Brysch. „Nicht mal zehn Jahre später wollen die Kassen nichts mehr davon wissen. Die Kurzatmigkeit und Planlosigkeit der Gesundheitspolitik müssen gestoppt werden.“ (dpa-AFX)

Aktuelle Ausgabe der Cash:

Kostenloses ePaper abonnieren Print-Ausgabe abonnieren

Top-Ergebnisse bei Markt-Mediastudien

Weitere Artikel
Wissen, was los ist – mit den Newslettern von Cash.
JETZT ANMELDEN
Abonnieren
Benachrichtigen bei
0 Comments
Inline-Feedbacks
Alle Kommentare anzeigen
Versicherungen
Investmentfonds
Finanzberater
Immobilien
& Sachwertanlagen


Beitrag gedruckt von Cash.: Aktuelle News für Finanzvermittler, Bankberater & Anleger Wissen, was los ist, mit Cash. Das Fachmagazin für Finanznachrichten rund um Versicherungen, Investmentfonds, Immobilien, Sachwertanlagen & mehr.: https://www.cash-online.de
URL zum Beitrag: https://www.cash-online.de/a/pflegeversicherung-mehr-leistungsbezieher-unter-65-jahren-717664/

Copyright © 2026 by Cash.: Aktuelle News für Finanzvermittler, Bankberater & Anleger Wissen, was los ist, mit Cash. Das Fachmagazin für Finanznachrichten rund um Versicherungen, Investmentfonds, Immobilien, Sachwertanlagen & mehr.