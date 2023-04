Neues DKM-Konzept: Das sagt die Branche

Gleicher Ort, neues Format: Ende Oktober 2023 öffnet die DKM wieder ihre Pforten. Doch anders als in den Jahrzehnten zuvor wartet die Leitmesse in diesem Jahr mit einem neuen Messekonzept auf. Cash. sprach mit BBG-Geschäftsführer Konrad Schmidt und fragte in der Branche nach, wie der Ansatz ankommt.

Die DKM 2023 findet am 24. und 25. Oktober in der Messe Dortmund statt – allerdings in diesem Jahr mit einem veränderten Konzept. Anders als in den Jahren zuvor wird die Leitmesse der Finanz- und Versicherungsbranche ihre Messetage verschieben. Das Branchen-Event startet bereits am Dienstagmittag, 24. Oktober und endet bereits am Mittwochabend, 25. Oktober 2023. Traditionell war der Dienstag dem Warm-up vorbehalten und diente der Einstimmung auf die Messetage. Nun gibt es bereits am DKM- Dienstag ab 12.00 Uhr das gewohnte DKM-Programm. Eine weitere Änderung betrifft die Abendveranstaltungen: Aus Warm-up und DKM Night wird „Meet-up“. Das Meet-up am Ende des ersten Messetages vereint den Netzwerk-Charakter des lockeren Warm-ups und die DKM-Night.

Cash. hat Konrad Schmidt, Geschäftsführer des DKM-Veranstalters BBG und verschiedene Versicherungsunternehmen zu dem neuen Konzept befragt:

Konrad Schmidt

Die Besucherzahlen im vergangenen Jahr waren nicht schlecht. Worin liegt der Hauptgrund, dass Sie das Messekonzept überarbeitet haben?

Wir beobachten, dass aufgrund des gewandelten Informations- und Kommunikationsverhaltens in den letzten Jahren der Wunsch nach komprimierten Präsenzveranstaltungen zunimmt. Mit der modifizierten DKM 2023 reagieren wir darauf.

Zudem schauen wir uns ganz genau die Ergebnisse der Aussteller- und Fachbesucherbefragungen an. Auch hier haben wir festgestellt, dass der Faktor Zeit immer mehr in den Fokus rückt. Viele Aussteller und Fachbesucher reisen bereits am Dienstag an und erleben mit dem Besuch des Warm-ups einen grandiosen Auftakt der Messe. Viele möchten aber bereits den Anreise-Dienstag nutzen, um in den DKM-Modus aus Standbesuchen und Rahmenprogramm zu starten. Erfahrungsgemäß stehen wir sowieso in den Startlöchern. Warum also warten?

Die DKM wird in der Branche als Leitmesse angesehen. Glauben Sie, dass 1,5 Tage für Networking, Termine und Vorträge ausreichen?

Wenn man es genau nimmt, verlieren wir lediglich 2 Stunden Messezeit und nicht einen halben Tag. Denn wir verlängern die Messezeit am Dienstag und bleiben bei einem langen zweiten Messetag am Mittwoch. Zudem können Aussteller bereits ab dem Dienstagvormittag Gespräche in den Entscheider-Lounges führen.

Manche Vorträge – gerade die Produktvorträge – passen gut in die digitale Welt. Sinn und Zweck ist hierbei schließlich die Weiterbildung. Durch die On-demand-Funktion auf der Plattform kann man sich die Videos mehrmals anschauen und über das Netzwerk trotzdem in den Kontakt zum Vortragenden gehen. Verfolgt man einen Workshop live auf der Plattform, kommt aber auch hier die Diskussion nicht zu kurz. Im sogenannten Breakout-Room kann man nach dem Vortrag mit den anderen Teilnehmern und dem Referenten bzw. der Referentin in den Austausch gehen.

Inzwischen gibt es viele Konkurrenzveranstaltungen von Ausstellern Ihrer Messe wie beispielsweise Maklerpools und zusätzlich viele rein digitale Formate. Wie beurteilen Sie diese Entwicklung?

Zu den digitalen Formaten: Auch wir haben im Jahr 2020 mit der digitalen DKM unsere Erfahrgen mit rein digitalen Angeboten gemacht. Für uns und einen Großteil unserer Aussteller ist und bleibt die DKM aber eine Präsenzveranstaltung – eben gepaart mit digitalen Aspekten. Ich kann mich nur immer wieder wiederholen: Der persönliche Kontakt ist durch nichts zu ersetzen. Die zufälligen Begegnungen, das Aufschnappen von Informationen, das Treiben lassen im Messegeschehen… all dies ist von unschätzbarem Wert für die berufliche Weiterentwicklung – und das ist digital nicht abbildbar. Die DKM ist der unabhängige Marktplatz der gesamten Branche. Daher sind auch Pools und Dienstleister, die für ihre Partner eigene Veranstaltungen anbieten, immer willkommen.

Im Folgenden lesen Sie, was die Versicherungsunternehmen zum überarbeiteten Konzept sagen.