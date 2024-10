Ecclesia Niederlande erwirbt niederländischen Spezialmakler BS&F

Die Ecclesia Gruppe hat mit ihrem Tochterunternehmen Ecclesia Holding the Netherlands B.V. die Mehrheitsanteile an der BS&F Holding B.V. mit Sitz in Zwolle erworben. Mit dieser Akquisition des Spezialmaklers in den Niederlanden soll die führenden Position in Nachbarland ausgebaut werden.

Die Ecclesia Gruppe hat mit ihrem Tochterunternehmen Ecclesia Holding the Netherlands B.V. die Mehrheitsanteile an der BS&F Holding B.V. mit Sitz in Zwolle erworben. Der Spezialmakler für Kommunen, nach eigenen Angaben Marktführer in den Niederlanden, bietet dort über seine IT-Plattform maßgeschneiderte Versicherungsprodukte und Dienstleistungen für einkommensschwache Bürger an.

„Mit dieser Akquisition sichern wir uns in den Niederlanden eine führende Position in einem spezialisierten Marktsegment“, erläutert Jochen Körner, CEO der Ecclesia Gruppe, die Gründe für das Investment. „Darüber hinaus holen wir uns weitere Expertise in unsere Unternehmensgruppe und können unser Leistungsportfolio ganz gezielt erweitern.“ Die IT-Plattform von BS&F ermögliche den Kommunen, ihren einkommensschwachen Bürgern Versicherungsprodukte wie Krankenversicherungen oder Dienstleistungen wie den „City Pass“ anzubieten. Der gesamte Antragsprozess für Krankenversicherungen werde vollständig automatisiert über die Plattform abgewickelt.

Mit dem „City Pass“ können die Einwohner Einkäufe tätigen oder Rabatte bei bestimmten Aktivitäten erhalten, wobei die vollständige Abwicklung und Administration ebenfalls über die IT-Plattform erfolgt. Dies reduziert den Verwaltungsaufwand der Kommunen erheblich.

BS&F soll unter dem Dach der Ecclesia Gruppe unter der Leitung des derzeitigen Managementteams weiterhin eigenständig agieren, wodurch für die Kunden alles beim Alten bleibt.