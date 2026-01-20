Newsletter
Elbtower: Rossmann-Gründer steigt bei Hamburger Großprojekt ein

Veröffentlichung: - Lesezeit 1 min
Rohbau des Bauprojekts Elbtower
Foto: Picture Alliance
Elbtower: Das Bundeskartellamt stimmte der Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens zu, an dem neben Roßmann der Hamburger Immobilienentwickler Dieter Becken, der Milliardär Klaus-Michael Kühne, die Signal Iduna Versicherung sowie das Bauunternehmen Adolf Lupp beteiligt sind.

Der Weiterbau des Hamburger Elbtowers nimmt eine neue Hürde. Mit Dirk Roßmann beteiligt sich ein prominenter Unternehmer an dem Projekt, unterstützt von weiteren Investoren und nach Zustimmung des Bundeskartellamts. Damit rückt eine Fortsetzung des Bauvorhabens näher – und auch die Nutzung durch die Stadt wird konkreter.

Der Gründer der Drogeriekette Rossmann, Dirk Roßmann, beteiligt sich am geplanten Weiterbau des Hamburger Elbtowers. Das Bundeskartellamt stimmte der Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens zu, an dem neben Roßmann der Hamburger Immobilienentwickler Dieter Becken, der Milliardär Klaus-Michael Kühne, die Signal Iduna Versicherung sowie das Bauunternehmen Adolf Lupp beteiligt sind. Zuvor hatte das „Hamburger Abendblatt“ berichtet.

Bundeskartellamt hält Fusionsvorhaben für unproblematisch

Nach Angaben des Bundeskartellamts ist das Fusionsvorhaben unproblematisch. Die Freigabe sei ohne ein förmliches Hauptprüfverfahren innerhalb weniger Wochen erteilt worden. Das Bundeskartellamt wacht darüber, dass Unternehmen durch Übernahmen von Wettbewerbern oder durch Beteiligungen an anderen Unternehmen nicht zu mächtig werden und in der Folge der Wettbewerb beeinträchtigt wird.

Bereits seit Dezember 2024 verhandelt Immobilienentwickler Becken exklusiv mit dem Insolvenzverwalter Torsten Martini über den Kauf des halbfertigen Rohbaus am Ostende der HafenCity. Im Oktober 2023 hatte der Bauunternehmer Lupp dort die Arbeiten eingestellt, weil die Signa-Gruppe des österreichischen Immobilieninvestors René Benko Rechnungen nicht bezahlt hatte. Benko wurde inzwischen in zwei Prozessen verurteilt, die Urteile sind noch nicht rechtskräftig.

Stadt im Elbtower das geplante Naturkundemuseum unterbringen

Einer Eckpunktevereinbarung vom Oktober 2025 zufolge will die Stadt Hamburg im Elbtower ein geplantes Naturkundemuseum unterbringen und dafür fast die Hälfte des Gebäudes zu einem Festpreis von 595 Millionen Euro übernehmen. Verlaufen die Gespräche erfolgreich, könnte der vom Londoner Stararchitekten David Chipperfield geplante Elbtower weitergebaut werden, wobei er aber nicht mehr 245 Meter hoch, sondern nur noch 199 Meter hoch werden soll. Aktuell ist die Bauruine etwa 100 Meter hoch.

Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher ging zuletzt von einer Fertigstellung des Elbtowers und vom Einzug des geplanten Naturkundemuseums bis Ende 2029 aus. „Die Baugenehmigungen liegen ja im Prinzip schon vor“, sagte der SPD-Politiker der Deutschen Presse-Agentur. „Das heißt, es ist eine Frage von wenigen Jahren.“ (dpa-AFX)

Weitere Artikel
