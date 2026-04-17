Panamakanal: LNG-Reederei zahlt Millionen für schnellere Passage

Die Reederei eines Flüssiggas-Tankers hat laut „Spiegel Online“ rund vier Millionen Dollar gezahlt, um ihre Position in der Warteschlange für die Durchfahrt durch den Panamakanal zu verbessern. Die zuständige Kanalbehörde bestätigt die konkrete Summe nicht, verweist jedoch auf ein Auktionssystem, bei dem mehrere Faktoren über den Preis entscheiden.

Dazu zählen unter anderem die Dringlichkeit des Transits, aktuelle Frachtraten, Treibstoffkosten sowie die globale Angebots- und Nachfragesituation. Auktionen sind demnach nur eine von mehreren Möglichkeiten, sich einen der begehrten Transitplätze zu sichern.

Die ungewöhnlich hohe Zahlung spiegelt nach Angaben eines Behördenvertreters die derzeit angespannte Marktlage wider. Gleichzeitig weist die Behörde Berichte zurück, wonach es sich um eine neue, dauerhaft erhöhte Gebühr für die Passage handeln könnte.

Hinter dem steigenden Verkehrsaufkommen stehen vor allem Verschiebungen im Welthandel. Der Konflikt in Iran wirkt sich auf zentrale Handelsrouten aus und zwingt viele Marktteilnehmer dazu, alternative Lieferwege zu nutzen. Diese Entwicklung führt dazu, dass der Panamakanal stärker frequentiert wird.