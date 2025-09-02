Newsletter
Podcast
Videos
Suche

Energiewirtschaftsgesetz bleibt vage – Schoy fordert verbindliche Standards

Veröffentlichung: - Lesezeit 2 min
Foto: Privates Institut
Thomas Schoy, Privates Institut

Die Bundesregierung verspricht mit der EnWG-Novelle Entbürokratisierung und Beschleunigung beim Ausbau erneuerbarer Energien. Doch aus Sicht von Marktakteuren bleibt der Entwurf weit hinter den Erwartungen zurück. Warum ist die Novelle eher ein Investitionshemmnis denn ein Fortschritt?

„Die vom Bundeskabinett auf den Weg gebrachte Novelle des Energiewirtschaftsgesetzes
kommt spät – und sie bleibt deutlich hinter dem zurück, was der Markt dringend braucht.
Während die Bundesregierung von Entbürokratisierung spricht, erleben Projektierer jeden Tag
das Gegenteil: überlastete Netzbetreiber, undurchsichtige Prozesse, monatelange
Wartezeiten auf einfache Anschlussauskünfte – und eine massive Rechtsunsicherheit, die
Investitionen verzögert oder ganz verhindert. Das hat mit beschleunigtem Ausbau nichts zu
tun, sondern ist ein Investitionshemmnis mit Ansage.

Die geplanten gesetzlichen Änderungen versprechen Vereinfachungen, bleiben aber vage und
ohne operative Verbindlichkeit. Ohne konkrete Fristen, rechtlich durchsetzbare
Verpflichtungen und klare digitale Prozessstandards wird sich an der Anschlussrealität nichts
ändern. Denn das eigentliche Problem liegt nicht im Gesetzestext, sondern in der Praxis:
Netzbetreiber agieren oft in Intransparenz, ohne funktionierende Schnittstellen, ohne
standardisierte Verfahren, teilweise sogar ohne belastbare Ansprechpartner für Projektierer.
Und selbst dort, wo technische Anschlusskapazitäten vorhanden wären, wird blockiert oder
verschleppt.

Das könnte Sie auch interessieren:

Was uns fehlt, ist kein weiteres Symbolgesetz, sondern ein regulatorischer Durchbruch. Ein
funktionierendes, verpflichtendes digitales Anschlussregister, das bundesweit einheitlich
Auskunft über freie Kapazitäten gibt. Ein Verfahrensrahmen mit klaren Zeitvorgaben – und
Konsequenzen, wenn diese nicht eingehalten werden. Und nicht zuletzt ein Recht auf
Anschluss innerhalb angemessener Fristen; vergleichbar mit dem, was für Hausanschlüsse in
der Niederspannung längst Standard ist. Der Gleichbehandlungsgrundsatz darf nicht dort
enden, wo Photovoltaik in der Megawattklasse auf landwirtschaftlichen Flächen umgesetzt
wird.

Zusätzlich dazu verfehlt die Novelle auch den Kern der wirtschaftlichen Realität: Der Markt ist
bereit, private wie institutionelle Investoren stehen in den Startlöchern, Freiflächen werden
zügig projektiert, und der Ausbau stockt nicht wegen mangelndem Kapital, sondern weil die
Anbindung ans Netz zur Blackbox geworden ist. Dabei wird die Energiewende zur zentralen
Aufgabe unserer Zeit erklärt. Wer das ernst meint, muss bei der Infrastruktur ansetzen – und das heißt: Netzanschlüsse müssen genauso planbar und verbindlich werden wie jedes andere
technische Gewerk. Was hier aktuell auf dem Tisch liegt, ist nicht die überfällige Reform,
sondern ein minimales Korrektiv – zu wenig, zu zögerlich und zu unverbindlich. Wer jetzt nicht
handelt, verspielt Vertrauen und beschleunigt nicht den Ausbau, sondern das Ausbremsen.
Wenn die Bundesregierung glaubwürdig sein will in ihrem Anspruch, Deutschland zum
Erneuerbaren-Leitmarkt zu machen, dann braucht es jetzt ein EnWG, das Investitionen
ermöglicht, nicht erschwert. Andernfalls erleben wir weiterhin einen regulatorischen Stillstand
auf Kosten der Energie-, Standort- und Klimasicherheit dieses Landes.“

Autor Thomas Schoy ist Diplom-Kaufmann und geschäftsführender Gesellschafter der Unternehmensgruppe Privates Institut. Nach seiner Tätigkeit für Banken, Versicherungen und Finanzberatungsunternehmen war er einer der ersten Investmentberater, die sich auf das Thema erneuerbare Energien konzentrierten. Dabei setzte er etwa Beteiligungsmodelle für Onshore-Windparks um. Daneben vermittelt er sein betriebswirtschaftliches Know-how auch als Privatdozent in verschiedenen Instituten.

Aktuelle Ausgabe der Cash:

Kostenloses ePaper abonnieren Print-Ausgabe abonnieren

Top-Ergebnisse bei Markt-Mediastudien

Weitere Artikel
Wissen, was los ist – mit den Newslettern von Cash.
JETZT ANMELDEN
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Versicherungen
Investmentfonds
Finanzberater
Immobilien
& Sachwertanlagen


Beitrag gedruckt von Cash.: Aktuelle News für Finanzvermittler, Bankberater & Anleger Wissen, was los ist, mit Cash. Das Fachmagazin für Finanznachrichten rund um Versicherungen, Investmentfonds, Immobilien, Sachwertanlagen & mehr.: https://www.cash-online.de
URL zum Beitrag: https://www.cash-online.de/a/energiewirtschaftsgesetz-bleibt-vage-schoy-fordert-verbindliche-standards-702237/

Copyright © 2025 by Cash.: Aktuelle News für Finanzvermittler, Bankberater & Anleger Wissen, was los ist, mit Cash. Das Fachmagazin für Finanznachrichten rund um Versicherungen, Investmentfonds, Immobilien, Sachwertanlagen & mehr.