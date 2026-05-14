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USA setzen im Hormus-Konflikt auf Einfluss Chinas auf den Iran

Veröffentlichung: - Lesezeit 1 min
Straße von Hormus mit Tankern
Foto: ChatGPT
USA bitten China um Unterstützung im Konflikt um die Straße von Hormus und den Einfluss auf den Iran.

Die USA hoffen im Konflikt um die Straße von Hormus auf Unterstützung aus Peking. Außenminister Marco Rubio appelliert an China, seinen Einfluss auf den Iran zu nutzen. Zugleich offenbaren unterschiedliche Aussagen aus Washington Spannungen in der US-Strategie.

Die USA setzen nach Aussagen von Außenminister Marco Rubio zur Lösung der festgefahrenen Situation rund um die Straße von Hormus auf Unterstützung aus China. „Wir hoffen, sie davon überzeugen zu können, eine aktivere Rolle dabei zu spielen, den Iran dazu zu bewegen, von dem Abstand zu nehmen, was er derzeit im Persischen Golf tut und zu tun versucht“, sagte Rubio dem
Sender Fox News an Bord der Air Force One auf dem Weg nach China. Er begleitet US-Präsident Donald Trump, der inzwischen in Peking eingetroffen ist und an diesem Donnerstag Chinas Staats- und
Parteichef Xi Jinping treffen soll.

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    Die Chinesen hätten aus mehreren Gründen ein Interesse an einer Lösung der Situation in der aktuell weitgehend unpassierbaren Meerenge, betonte Rubio. So säßen etwa auch chinesische Schiffe
aktuell im Persischen Golf fest. Rubio verwies zudem darauf, dass Chinas Wirtschaft exportorientiert sei und unter den weltweiten wirtschaftlichen Belastungen durch die Krise in der Meerenge leide, da andere Länder in der Folge weniger chinesische Produkte kaufen würden.

    Rubios Aussagen stehen im Kontrast zu Äußerungen Trumps. Auf die Frage, ob Xi im Iran-Krieg hilfreich sein könne, antwortete der US-Präsident vor seinem Abflug nach China: „Ich denke, wir brauchen im Iran überhaupt keine Hilfe.“

    In der für den globalen Öl- und Gasmarkt wichtigen Straße von Hormus belastet seit längerem eine Art Pattsituation der Kriegsparteien die Weltwirtschaft: Der Iran machte die Meerenge durch
Drohungen und Beschuss von Tankern und Frachtschiffen nach Beginn des Kriegs am 28. Februar weitgehend unpassierbar. Die USA reagierten darauf mit einer Blockade von Schiffen, die iranische Häfen anlaufen oder verlassen.

    China gehört zu den wichtigsten Partnerländern Teherans und fordert seit Beginn des Kriegs, die Durchfahrt in der Straße von Hormus wieder zu gewährleisten. (dpa-AFX)

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