EZB schließt Prüfung der Aktiva-Qualität der Bausparkassen LBS Süd und Wüstenrot ab

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat am Freitag die Ergebnisse ihrer Prüfungen der Aktiva-Qualität (Asset Quality Reviews – AQRs) der LBS Landesbausparkasse Süd (LBS Süd) und der Wüstenrot

Bausparkasse AG (Wüstenrot) veröffentlicht.

Die EZB stufte die beiden Banken als bedeutend ein, da der Gesamtwert ihrer Aktiva den Schwellenwert

von 30 Mrd. € überstieg. Somit unterliegen sie seit Januar 2024 (Wüstenrot) bzw. Januar 2025

(LBS Süd) der direkten Aufsicht der EZB.

AQRs dienen dazu, die Bewertung der Aktiva von Banken aus aufsichtlicher Perspektive zu prüfen, die

Transparenz der Risikopositionen der Institute zu erhöhen und die Angemessenheit ihrer

Kapitalausstattung zu beurteilen. Der Schwerpunkt der Prüfungen von LBS Süd und Wüstenrot lag auf

dem Kreditrisiko.

Die Ergebnisse fließen in die laufende Aufsicht der Banken ein; zudem ergeben sich daraus

Aufsichtsmaßnahmen zur Behebung festgestellter Schwachstellen. Sie werden auch im aufsichtlichen

Überprüfungs- und Bewertungsprozess berücksichtigt, bei dem die individuellen Risikoprofile der

beaufsichtigten Banken bewertet werden.

Die Ergebnisse der Prüfungen zeigen einen Rückgang der Quote für das harte Kernkapital (CET1) um

137 Basispunkte für die LBS Süd und um 98 Basispunkte für Wüstenrot. Die CET1-Quote ist eine

wichtige Messgröße für die finanzielle Solidität einer Bank. Der Effekt ist vor allem darauf zurückzuführen, dass die Banken Kreditrisiken erst nach Kreditgewährung berücksichtigen, obwohl diese Risiken bereits spätestens dann entstehen, wenn der Bausparvertrag eines Kunden zuteilungsreif wird. Diese Feststellung führte zu einem Rückgang der CET1-Quote um 109 Basispunkte für die LBS Süd und um 64 Basispunkte für Wüstenrot. Der Rest des Rückgangs der CET1-Quote entfiel auf die Ergebnisse aus Kreditaktenprüfungen (einschließlich zusätzlichen Risikovorsorgebedarfs).

Da die AQR-bereinigten CET1-Quoten der Banken nicht unter deren Eigenkapitalanforderungen liegen,

weisen die Institute keine Kapitallücke auf. Die Institute haben der Veröffentlichung der Ergebnisse zugestimmt. Die EZB erwartet von den Banken, dass sie die Ergebnisse der AQRs nachverfolgen.