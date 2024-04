Engel & Völkers Digital Invest integriert Festgeldanlage

Die EV Digital Invest AG, Betreiber der Online-Investmentplattformen „Engel & Völkers Digital Invest“ und "Digital Invest Assets", bietet nun in Kooperation mit einer Volksbank Raiffeisenbank auch ein Tagesgeldkonto an.

Als Bankpartner wurde die Vereinigte Volksbank Raiffeisenbank eG gewonnen, welche bereits seit dem Börsengang strategischer Partner der EV Digital Invest AG ist, teilt das Unternehmen mit. Das Tagesgeldkonto unter der Marke „Digital Invest Assets“ bietet einen dauerhaften Zinssatz von derzeit 3,2 Prozent, der sich unter anderem am Zinssatz der Europäischen Zentralbank (EZB) orientiert. Je nach Zinspolitik der EZB sind demnach Veränderungen möglich.

Das Tagesgeldkonto richtet sich an Neu- und Bestandskunden und ist den Angaben zufolge ohne zeitliche Befristung sowie ohne anfallende Kosten nutzbar. Das Geld wird von der Vereinigte Volksbank Raiffeisenbank eG verwahrt und unterliegt der deutschen Einlagensicherung. Zusätzlich sind Einlagen durch den Institutsschutz des Bundesverbandes der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken abgesichert. Die verzinste Maximalsumme beträgt fünf Millionen Euro, wobei Ein- und Auszahlungen ab einem Euro möglich sind und das Geld täglich verfügbar ist.

Marc Laubenheimer, CEO der EV Digital Invest AG: „Wir nutzen die aktuelle Marktphase, um mit voller Kraft an unserer Vision zu arbeiten, ein integriertes Ökosystem für digitale Investments zu schaffen. Das Tagesgeldkonto ist dafür ein fundamentaler Bestandteil, da es als attraktives Einsteigerprodukt viele Neukunden anspricht.“

Die EV Digital Invest AG bietet auf ihrer Plattform „Engel & Völkers Digital Invest“ Co-Investitionen an, in ersten Linie in Immobilienprojekte. Sie hat nach eigenen Angaben Investitionsprojekte mit über 247 Millionen Euro finanziert. Unter der Marke „Digital Invest Assets“ bietet das Unternehmen zudem digitale Investmentmöglichkeiten ohne Immobilienbezug an. Das Angebot umfasst ETF-Portfolios sowie individuelle Anlagelösungen.

Das Unternehmen ist Lizenzpartner der Engel & Völkers Marken GmbH & Co. KG. Es hat sich also die Marke von dem bekannten Luxusmakler geliehen und kann das Netzwerk nutzen, ist ansonsten aber selbständig.