Ergo Group als Top-Arbeitgeber ausgezeichnet

Die Auszeichnung „Top Employer“ zählt zu den wichtigsten Zertifizierungen für Arbeitgeber. Sie wird jeweils für die Dauer eines Jahres verliehen.

Attraktive Arbeitsbedingungen, die Vereinbarkeit von Beruf und Familie, die feste Verankerung von Diversity, Equity & Inclusion in Unternehmenskultur und -strategie – das sind nur drei Aspekte, die Ergo nach eigenen Angaben zu einem attraktiven Arbeitgeber sowohl für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als auch für Bewerbende machen.

Das Unternehmen durchlief einen mehrstufigen und detaillierten Auditierungsprozess, in dem unabhängige Expertinnen und Experten insgesamt sechs übergeordnete HR-Dimensionen und 20 HR-Bereiche bewerteten.

„Ich freue mich sehr über diese Auszeichnung. Sie signalisiert vor allem Talenten, dass wir ein herausragender Arbeitgeber in einer spannenden Branche sind. Sie bestätigt unsere erfolgreiche Personalarbeit der vergangenen Jahre und spornt uns alle an, diese auch in der Zukunft ambitioniert fortzuführen,“ sagt Dr. Lena Lindemann, Mitglied des Vorstands der Ergo Group AG und verantwortlich für Personal Deutschland, Personal International und Allgemeine Dienste, über die Zertifizierung. „Besonders freue ich mich darüber, dass unsere strategische Arbeitgeberpositionierung so gut bewertet wurde,“ ergänzt Dr. Lena Lindemann.

Unternehmen, die als „Top Employer“ zertifiziert sind, stellen ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in das Zentrum ihres unternehmerischen Handelns und bieten ihnen ein herausragendes Arbeits- und Entwicklungsumfeld. Das „Top Employers Institute“ hat in diesem Jahr in Deutschland insgesamt 160 Unternehmen in zahlreichen Branchen zertifiziert, darunter sieben Versicherungsunternehmen.