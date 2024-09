Ergo Vorstände Theo Kokkalas und Oliver Willmes mit neuen Verantwortlichkeiten

Theo Kokkalas, derzeit Vorsitzender des Vorstandes der Ergo Deutschland AG und Chief Operating Officer von Ergo Deutschland, und Oliver Willmes, derzeit Vorsitzender des Vorstandes der Ergo International AG und Chief Operating Officer von Ergo International, tauschen zum 1. Januar 2025 ihre Ressortzuständigkeiten. Entsprechend wird Theo Kokkalas künftig das internationale Geschäft von Ergo sowie Oliver Willmes die Aktivitäten von Ergo in Deutschland verantworten.

„Theo Kokkalas wie Oliver Willmes haben in ihren bisherigen Rollen außergewöhnliche Leistungen erbracht und unser Geschäft im In- wie im Ausland signifikant weiterentwickelt. Bevor wir 2026 mit der Umsetzung unseres nächsten Strategieprogramms beginnen, stellen wir mit dem Ressorttausch im kommenden Jahr bereits eine wesentliche Weiche für den weiteren Erfolg“, begründet Markus Rieß, CEO der Ergo Group, den Wechsel.

Kokkalas habe das Geschäft von Ergo in Deutschland in den vergangenen Jahren effizient aufgestellt, erfolgreich weiterentwickelt und damit insgesamt resilienter und dynamischer gemacht. Und Willmes parallel dazu die Struktur unseres internationalen Portfolios konsequent neu aufgestellt und damit maßgeblich zum stark wachsenden Ergebnisbeitrag von Ergo International in den vergangenen Jahren beigetragen, wird Rieß in der Pressemitteilung des Versicherers zitiert. „Ich freue mich deshalb sehr, dass wir durch den Ressorttausch die Stärken und Erfolgsstrategien von beiden bestmöglich nutzen, um auf allen Märkten von Ergo weiter profitabel zu wachsen“, so Rieß weiter.

Kokkalas arbeitet seit 2004 in unterschiedlichen Managementpositionen für Ergo. Von 2004 bis 2020 verantwortete er als Vorsitzender des Vorstandes die Aktivitäten von Ergo in Griechenland, ab 2012 zusätzlich auch in der Türkei. Seit Mai 2020 ist er Chief Operating Officer und Vorsitzender des Vorstandes der Ergo Deutschland AG.

Willmes begann 2004 seine Karriere bei Ergo. Nach unterschiedlichen Führungspositionen im In- und Ausland der Ergo Group AG übernahm er 2019 als Chief Operating Officer und Vorstandsvorsitzender die Verantwortung der Ergo International AG.