EXKLUSIV Allianz Global Investors: „Vermögen nicht nur anlegen,sondern erleben“

Wie ist die Idee zu Plan12 entstanden?

Engel: Die Idee entstand aus einer einfachen Beobachtung: Immer mehr Menschen wollen ihr Vermögen nicht nur wachsen sehen, sondern auch erleben. Statt abstrakter Wertzuwächse auf dem Bildschirm wünschen sie sich regelmäßige, planbare Erträge ähnlich wie ein zusätzliches Einkommen. Und das unabhängig davon, ob sie dieses Einkommen aktuell benötigen oder nicht. Denn es geht ebenso um das gute Gefühl, dass das eigene Kapital für einen arbeitet.

In Asien und den USA ist Allianz Global Investors mit vergleichbaren Konzepten bereits seit vielen Jahren erfolgreich am Markt. In Deutschland wächst nun ebenfalls der Bedarf an solchen Lösungen deutlich. Immer mehr Anlegerinnen und Anleger suchen nach Möglichkeiten, ihr Vermögen gezielt für regelmäßige Auszahlungen einzusetzen – passend zu einem flexibleren Lebensstil.

Denn viele Menschen möchten heute bewusster und freier leben: Sie nehmen sich Auszeiten, reduzieren ihre Arbeitszeit oder planen einen früheren Ruhestand. In all diesen Phasen sind regelmäßige Kapitalerträge ein wertvoller Liquiditätsbaustein.

Gleichzeitig zeigt sich in Studien, dass die Deutschen zwar fleißig sparen, ihr Vermögen aber selten für sich arbeiten lassen. Der größte Teil des Vermögenszuwachses entsteht durch Einzahlungen, nicht durch Erträge. Angesichts des demografischen Wandels ist das problematisch. Die gesetzliche Rente gerät zunehmend unter Druck, gleichzeitig steigt die Lebenserwartung weiter. Zusätzliche Einkommensquellen aus Kapitalanlagen werden damit zu einer entscheidenden Säule privater Vorsorge. Plan12 ist unsere Antwort darauf: Eine einfache, verständliche Lösung für regelmäßiges Einkommen aus Vermögen.

Was genau steckt hinter dem Konzept von Plan12?

Engel: Plan12 steht für speziell konzipierte Anteilklassen ausgewählter, aktiv gemanagter Fonds von Allianz Global Investors, die darauf ausgelegt sind, monatlich auszuschütten – also zwölfmal im Jahr.

Anlegerinnen und Anleger investieren damit in Fonds, die kontinuierliche Zahlungen ermöglichen und zugleich auf Kapitalerhalt abzielen. Die Strategien investieren in verschiedene Anlageklassen wie Anleihen und Aktien und decken dabei unterschiedliche Risikoprofile ab.

Ziel der jeweiligen Anteilklassen ist es, über längere Bewertungszeiträume hinweg gleichbleibende Ausschüttungen in einem verlässlichen Rhythmus zu bieten und gleichzeitig die Chance auf langfristiges Kapitalwachstum zu ermöglichen.

Da sowohl Anleihen als auch Aktien Marktschwankungen unterliegen, kann sich auch der Fondswert verändern. Entsprechend wird die Ausschüttungsrendite regelmäßig überprüft und kann bei Bedarf für den nächsten Bewertungszeitraum je nach Marktphase nach oben oder unten angepasst werden.

Die Erträge stammen aus verschiedenen Quellen bspw. Dividenden, Zinsen und Optionsprämien. Das Ergebnis ist ein Konzept, das Anlegern in unterschiedlichen Lebensphasen ein planbares Einkommen ermöglicht.

Welche konkreten Vorteile bietet Plan12 – gerade im aktuellen Umfeld?

Engel: Der größte Vorteil liegt in der Planbarkeit. Monatliche Ausschüttungen schaffen einen verlässlichen finanziellen Rhythmus – ähnlich wie ein zusätzliches Einkommen, das für laufende Ausgaben, kleine Wünsche oder gezielte Projekte genutzt werden kann.

Im aktuellen Marktumfeld gewinnt das zusätzlich an Relevanz: Nach Jahren der Nullzinsen liefern Anleihen wieder attraktive Kuponerträge, und die Dividenden solider Unternehmen bleiben stabil. Beides sind verlässliche Ertragsquellen, die weniger stark schwanken als Unternehmensgewinne oder Aktienkurse.

Darüber hinaus wirkt das Konzept auch psychologisch positiv. Regelmäßige Ausschüttungen werden unmittelbar wahrgenommen. Sie landen sichtbar auf dem Konto. Das schafft Zufriedenheit, stärkt das Vertrauen in die eigene Anlagestrategie und hilft, auch in volatilen Phasen investiert zu bleiben. Es ist das spürbare Gefühl: Mein Geld arbeitet jetzt für mich.

Unsere Erfahrung zeigt, dass Anlegerinnen und Anleger dadurch eher bereit sind, ihr Kapital langfristig und renditeorientiert am Markt zu investieren. Ob als Extraeinkommen im Ruhestand, zur Finanzierung einer Auszeit oder als Ergänzung zum laufenden Einkommen: Plan12 bietet flexible Einsatzmöglichkeiten für verschiedene Lebenssituationen.

Wie können Beraterinnen und Berater Plan12 in der Kundenansprache einsetzen?

Engel: Plan12 bietet Beraterinnen und Beratern einen idealen Einstieg in Themen, die viele Kundinnen und Kunden bewegen: finanzielle Freiheit, Liquidität und planbares Einkommen.

In der Praxis lassen sich drei typische Gesprächssituationen aufgreifen – jeweils beispielhaft berechnet mit einer Ausschüttungsquote von rund sechs Prozent p. a.:

1. Monatliche Entlastung im Alltag: Aus rund 18.000 Euro lassen sich bei etwa sechs Prozent Ausschüttung rund 90 Euro monatlich erzielen. Das kann den Musikunterricht der Kinder oder die Stromrechnung decken.

2. Familie und Absicherung: Bei 60.000 Euro Anlagekapital wären rund 300 Euro monatlich möglich etwa zur Unterstützung der Enkel oder für zusätzliche Lebensqualität.

3. Flexibler Übergang in den Ruhestand oder zum Aufstocken der Rentenbezüge: Wer 400.000 Euro investiert, kann rund 2.000 Euro monatlich generieren.

Diese Beispiele zeigen, wie Beraterinnen und Berater Plan12 greifbar machen können nicht nur als „Fonds mit Ausschüttung“, sondern als zusätzlicher Einkommensstrom für individuelle Ziele.

Welche Fonds umfasst Plan12 konkret und nach welchen Kriterien wurden sie ausgewählt?

Engel: Plan12 umfasst aktiv gemanagte Fonds aus verschiedenen Anlageklassen von Multi Asset-Strategien über Aktien- bis hin zu Anleihefonds. Dazu gehören unter anderem die Fondsfamilie Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI, der Allianz Income and Growth mit sieben potenziellen Ertragsquellen, der Allianz European Equity Dividend mit Fokus auf dividendenstarke Unternehmen sowie der Allianz US Short Duration High Income Bond mit Fokus auf hochverzinsliche US-Anleihen.

Alle Strategien verfügen über einen bewährten Track Record und sind breit diversifiziert über Regionen, Branchen und Anlageklassen hinweg. Im Mittelpunkt stehen Stabilität, Ausschüttungsqualität und die Nachhaltigkeit der Ertragsquellen. So bietet Plan12 je nach Risikoprofil die passende Lösung für ein regelmäßiges Einkommen aus Kapital.

Welche Kundengruppen spricht Allianz Global Investors mit Plan12 besonders an?

Engel: Plan12 richtet sich an ein breites Spektrum von Anlegerinnen und Anlegern sowohl während der Erwerbsphase als auch im Ruhestand.

Für Berufstätige kann es ein zusätzliches Einkommen darstellen für laufende Kosten oder Freizeitaktivitäten. Auch für Teilzeitphasen, Sabbaticals oder den gleitenden Ruhestand bietet Plan12 Flexibilität und zusätzliche Sicherheit.

Im Ruhestand schafft das Konzept ein planbares Zusatzeinkommen zur Rente etwa für Versicherungen oder Nebenkosten. Darüber hinaus spricht Plan12 besonders diejenigen an, die ihre Geldanlage wirklich verstehen und erleben möchten. Viele Menschen möchten sehen, was ihr Kapital leistet. Ähnlich wie früher beim Sparbuch, als die Zinsen regelmäßig gutgeschrieben wurden. Diese Sichtbarkeit schafft Vertrauen und stärkt die emotionale Bindung zur eigenen Anlage.

Kurz gesagt: Plan12 ist für alle, die ihr Vermögen nicht nur anlegen, sondern erleben möchten – und dabei Monat für Monat mehr finanzielle Freiheit gewinnen wollen.

Dieser Artikel ist Teil des EXKLUSIV Allianz Global Investors. Alle Artikel des EXKLUSIV finden Sie hier.