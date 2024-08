Fondspolicen-Nachhaltigkeitsrating: „Durch starke Komplexität die Attraktivität genommen“

Das Institut für Vorsorge und Finanzplanung (IVFP) hat zum fünften Mal in Folge die Ergebnisse seines jährlichen Fondspolicen-Nachhaltigkeitsratings veröffentlicht. Die Untersuchung zeige eine gewisse Stagnation im Bereich Nachhaltigkeit, so das Institut.

„Wie so oft wird einem interessanten Thema durch starke Komplexität die Attraktivität genommen,“ so Georg Goedeckemeyer, Leiter Rating. „Dennoch bleibt nachhaltige Geldanlage aus unserer Sicht hochgradig relevant und muss in die moderne Vorsorgeberatung integriert werden.“ Andreas Kick, Prokurist und Partner des IVFP, ergänzt: „Diese Komplexität der Regulierungen erschwert es Beraterinnen, Beratern und Kundinnen und Kunden, ein zielorientiertes Beratungsgespräch über den Abschluss eines Altersvorsorgevertrages zu führen. Das liegt insbesondere an der für Kunden ungewohnten (und schwer vermittelbaren) Terminologie, deren Einordnung für Laien kaum möglich ist“.

Insgesamt wurden über 44 Anbieter und 162 Tarife in den Kategorien Privatrente, Basisrente und bAV untersucht. Alle Ergebnisse und weitere Informationen zum Rating finden Sie unter https://ivfp.de/fondspolicen-nachhaltigkeit-2024/.