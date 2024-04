G.U.B. Performance-Analyse: “A+” für ÖKORENTA

Die ÖKORENTA Gruppe wurde 1999 zunächst als Vertriebsgesellschaft für nachhaltige Kapitalanlagen gegründet und hat 2005 ihren ersten eigenen Fonds aufgelegt, der in Zweitmarktanteile an Windenergiefonds investierte. 2006 folgte mit der SG-Treuhand GmbH die Gründung einer eigenen Treuhandgesellschaft sowie 2012 die Gründung der tg Service GmbH zur eigenen kaufmännischen Betriebsführung von Energieerzeugungsanlagen. 2018 erhielt die Gruppe die Genehmigung der Finanzaufsicht BaFin für ihre eigene KVG, die Auricher Werte GmbH.

Der von ÖKORENTA aufgestellte Performancebericht 2022 bezieht sich auf 13 Publikumsfonds mit einem platzierten Eigenkapital von insgesamt 282,5 Millionen Euro, davon sieben Alternative Investmentfonds (AIF) mit 184,1 Millionen Euro Eigenkapital. Die anderen sechs Fonds stammen aus der noch weitgehend unregulierten Zeit vor 2015 („Altfonds“). Teilweise hat ÖKORENTA die Angaben im Performancebericht für die G.U.B. Analyse aktualisiert.

Die Beurteilung durch die G.U.B. bezieht sich neben der Performance der Fonds (Gewichtung 50 Prozent) auch auf die generelle Aufstellung des Unternehmens (20 Prozent), die Emissionshistorie und Umsetzung der Investitionsvorhaben (20 Prozent) sowie die Vollständigkeit der Angaben im Performancebericht (zehn Prozent).

Das Fazit der G.U.B. Performance-Analyse:

„ÖKORENTA verfügt über umfangreiche Erfahrung und Kontinuität mit Investitionen in Erneuerbare-Energien-Anlagen sowie eine entsprechend ausgeprägte Spezialisierung, in erster Linie in den Bereichen Wind- und Solarenergie. Durch die eigene KVG, die Treuhandgesellschaft und die Betriebsführungsgesellschaft deckt das Unternehmen dabei sowohl auf der Kapital- als auch auf der Assetseite wesentliche Aufgabenbereiche selbst ab und ist insofern nicht von externen Management-Leistungen abhängig. Durch insgesamt 259 Energieparkbeteiligungen und eine umfangreiche Datenbank besteht eine außergewöhnlich tiefe Marktdurchdringung, die sich auch in Bezug auf die Akquisition neuer Projekte und Beteiligungen positiv auswirken dürfte.

Die Performance der bisherigen ÖKORENTA-Fonds beurteilt die G.U.B. insgesamt als sehr gut. Die fünf Publikums-AIFs, die ihre Investitionsphase bereits abgeschlossen haben, weisen in der Summe aus Ausschüttungen und vorhandenem NAV mit einer Ausnahme durchweg Werte von deutlich über 100 Prozent der Einlage aus und performen bislang überwiegend wie geplant oder besser.

Die vor 2015 aufgelegten und somit noch nicht regulierten Altfonds erreichen ihre Prognosen zwar überwiegend nicht vollständig, haben aber durchweg bereits mehr als 100 Prozent der Einlage durch Ausschüttungen zurückgeführt, überwiegend deutlich. Sie können aus den verbleibenden Zielfonds, auch durch Zubau- und Repoweringprojekte, weiterhin Rückflüsse erwarten, wobei deren Höhe noch offen ist und teilweise noch substanzielle Ergebnisbeiträge für eine insgesamt gute Performance dieser Fonds erforderlich sind. Generell profitieren die Fonds auch von den zuletzt hohen Strompreisen, die vielfach Erlöse auch oberhalb der zuvor durchweg kalkulierten EEG-Vergütung ermöglichen.“

Die vollständige G.U.B. Performance-Analyse steht auf gub-analyse.de zum kostenlosen Download zur Verfügung.

