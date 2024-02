GDV gibt Versicherungstipps zum Valentinstag

Die Ratschläge des Verbandes kurz zusammengefasst: Man sollte Hausrat- und Privathaftpflichtversicherung teilen und überflüssige Verträge zum Jahresende kündigen. Bei einer Hausratversicherung genüge eine Police pro Haushalt. Bei einer Zusammenlegung sollte die Versicherungssumme angepasst werden.

In die Rechtsschutzversicherung könne der Partner aufgenommen werden, wenn man zusammenwohnt. Eine Risikolebensversicherung sei wichtig für Paare mit Eigenheim, um sich gegenseitig abzusichern.

Der wichtigste Tipp fehlt leider in der Pressemitteilung: immer schön friedlich bleiben und den Partner wertschätzen, sonst könnten sich in der gemeinsamen Wohnung nach ein paar Jahren ähnlich unschöne Szenen abspielen wie in der schwarzen Komödie „Der Rosenkrieg“ von 1989.