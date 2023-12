Überschussbeteiligungen 2024: Swiss Life hebt moderat an, Inter Leben deutlich

Swiss Life Deutschland hatte in den vergangenen acht Jahren die Überschussbeteiligung unverändert und damit stabil gehalten. Nun hebt der Versicherer erstmals wieder die Überschussbeteiligung für das kommende Jahr moderat an. So beträgt die laufende Verzinsung für das Jahr 2024 2,5 Prozent (Vorjahr 2023: 2,25 Prozent). Die Gesamtverzinsung inklusive Schlussüberschussbeteiligung und Beteiligung an den Bewertungsreserven liegt für 2024 bei 2,8 Prozent, nach 2,55 Prozent im Vorjahr.

Den Zinsanstieg der vergangenen eineinhalb Jahre bewertet der Versicherer als neue Herausforderung. Dadurch seien die ehemals hohen Bewertungsreserven bei festverzinslichen Wertpapieren in der gesamten Branche in stille Lasten verwandelt worden. Gleichwohl sei der branchenweite Stopp beim Aufbau der Zinszusatzreserve ein positiver Aspekt. Ebenso böten höhere Zinsen den Lebensversicherungsunternehmen eine bessere Perspektive für die zukünftige Kapitalanlage, teilte Swiss Life weiter mit.

Inter Leben mit einem Plus von 0,75 %

Einen deutlich stärkeren „Schluck aus der Pulle“ gönnt hingegen die Inter Leben ihren Kunden. So erhöht der Lebensversicher aus Mannheim die Gesamtverzinsung um 0,75 Prozentpunkte. Neu- und Bestandskunden erhalten ab dem 1. Januar 2024 damit nun eine Gesamtverzinsung von drei Prozent. Hinzu kommen Schlussüberschussanteile sowie weitere laufende Überschussbeteiligungen. Damit liegt die Gesamtverzinsung nach Angaben des Lebensversicherers 2024 bei durchschnittlich 3,44 Prozent, nach 2,73 Prozent in 2023.