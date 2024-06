GDV: Neue Musterbedingungen für die Versicherung von Binnenschiffen

Das wetterfeste Haus: So schützen Sie Gebäude umfassend vor Naturgefahren

Sturm, Hagel, Blitz, Starkregen oder Überschwemmungen richten jedes Jahr immense Schäden an. Als Folge des Klimawandels nehmen auch in Deutschland die Wetterextreme zu. Wie Immobilienbesitzer den Naturgefahren am besten trotzen können.