Edmond de Rothschild mit neuem Chief Sustainability Officer

Nathalie Wallace wird mit ihren über 20 Jahren Erfahrung in Portfoliomanagement und strategischer Planung für die Fortführung der bereits vor Jahrzehnten begonnenen umfangreichen Ausarbeitung der nachhaltigen Entwicklung der Gruppe verantwortlich sein. In ihrer Rolle wird sie eng mit den Investmentteams zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass die Nachhaltigkeitsziele der Kunden erreicht werden. Im Rahmen des jüngsten Engagements für die „Net Zero Asset Managers Initiative“ (NZAM) wird sie eine treibende Kraft bei der Verwirklichung des Ziels sein, bis 2050 klimaneutral zu werden. Wallace berichtet von Paris aus an Cynthia Tobiano, Deputy CEO Group, und Christophe Caspar, Global CEO Edmond de Rothschild Asset Management.

Bevor sie zu Edmond de Rothschild kam, war sie seit 2021 bei Natixis Investment Managers als Global Head Sustainable Investment und Mitglied der Geschäftsleitung tätig. Darüber hinaus war sie Vorstandsmitglied von Mirova und Ostrum. Davor war sie Global Head of Strategy and Business Development bei Mirova. Zu weiteren Stationen gehörten die State Street Global Advisors und CERES. Wallace ist Certified International Investment Analyst (CIIA) der French Society of Financial Analysts (SFAF) und FSA Credential des Sustainable Accounting Standards Board (SASB). Sie ist Absolventin des Institut Supérieur de Gestion Business School in Paris und der Harvard University Extension School in Cambridge.

Christophe Caspar, Global CEO Edmond de Rothschild Asset Management, kommentiert: „Wir freuen uns, Nathalie bei Edmond de Rothschild willkommen zu heißen. Sie ist eine hochqualifizierte Expertin, die einen wichtigen Beitrag zur weiteren Entwicklung unserer ESG-Strategie leisten wird, der wir seit langem verpflichtet sind. Sie wird diese Strategie sowohl im Bereich der liquiden Vermögenswerte als auch im Bereich der Privatmärkte zum Nutzen unserer Kunden weiter vorantreiben.“