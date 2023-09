Neue CIO bei der Bethmann Bank

Zu ihren Aufgaben zählen die Gestaltung und Steuerung des Investmentprozesses sowie die strategische und taktische Asset Allokation in der zentralen Vermögensverwaltung der Bethmann Bank und auf globaler Ebene der ABN AMRO Gruppe.

Im Rahmen ihrer bisherigen Funktion als Leiterin Vermögensmanagement übernimmt Anja Heßeler (42) die Implementierung der strategischen und taktischen Asset Allokation sowie das Kundenportfoliomanagement. Zudem erweitert sich ihr Aufgabenbereich um die produktseitige Verantwortung für das Anlageberatungsgeschäft.

Chief Investment Strategist Steffen Kunkel (50), der bereits seit neun Jahren für die Bethmann Bank tätig ist, wird zum Deputy CIO ernannt. Handte und Heßeler folgen auf Reinhard Pfingsten, der – wie kommuniziert – die Bank aus persönlichen Gründen verlassen hat.

Johanna Handte kommt vom Vermögensverwalter DWS in Frankfurt, wo sie seit 2008 verschiedene Leitungsfunktionen im Bereich Multi Asset bekleidete. In ihrer bisherigen Rolle als Senior Portfolio Managerin verantwortete sie für institutionelle Kunden die Risikosteuerung auf Gesamtportfolioebene. Handte verfügt über 20 Jahre Erfahrung in der Verwaltung von Kundengeldern für verschiedene Anlegergruppen. Das Kundenspektrum reicht von Privatkunden bis hin zu institutionellen Kunden wie Nationalbanken, Pensionskassen, Versicherungen und Stiftungen. Schwerpunkte der beruflichen Laufbahn der Wirtschaftsmathematikerin waren strategische und taktische Asset Allokation, Portfoliokonstruktion im Multi Asset Kontext und zuletzt quantitative Steuerungsansätze zur Beschränkung von Wertverlusten bei Multi Asset Portfolien.



Anja Heßeler ist bereits seit Ende 2011 bei der Bethmann Bank und hat verschiedene Funktionen in den Bereichen Geschäftsentwicklung, Geschäftsleitung sowie der Produktabteilung im Wealth Management und hier sowohl in der zentralen Vermögensverwaltung als auch bei liquiden Investmentprodukten bekleidet. Seit November 2021 führt die Bankkauffrau als Leiterin Vermögensverwaltung mehr als 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Heßeler ist in dieser Funktion bereits heute unter anderem für die Implementierung von Strategieentscheidungen in der Vermögensverwaltung bei der Betreuung von komplexen Sondermandaten verantwortlich und übernimmt in dieser Rolle auch die Kundenansprache. Zudem ist sie seit 2018 Diversity-Beauftragte und setzt sich für die personelle Vielfalt in der Bank ein. Heßeler hat einen MBA der Thunderbird School of Global Management, Phoenix/Arizona, und ist Absolventin der Frankfurt School of Finance and Management.



Steffen Kunkel ist seit 2014 – von der Credit Suisse Deutschland kommend – für die Bethmann Bank tätig. Als Leiter Investmentstrategie war der diplomierte Volkswirt wesentlich an der erfolgreichen Weiterentwicklung der Nachhaltigkeitsansätze der Bank beteiligt. Als Chief Investment Strategist und zukünftiger Deputy CIO verantwortet er die Investmentkommunikation gegenüber Kunden und der Öffentlichkeit. Kunkel verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in den Bereichen institutionelles Asset Management und Private Banking.

„Wir freuen uns sehr, dass wir mit Johanna Handte eine angesehene Anlagestrategin mit einer exzellenten Kapitalmarktkompetenz für die Bethmann Bank und ABN AMRO gewinnen konnten“, so Agnes Brelik, Head Wealth Products Germany in der Bethmann-Geschäftsleitung. „Sie wird mit ihrer Marktexpertise über die verschiedensten Anlageklassen hinweg wichtige Akzente in unserer Vermögensverwaltung setzen, nicht zuletzt auch im Bereich der sozialen Rendite, die für unsere Kunden immer relevanter wird. Anja Heßeler hat in den vergangenen Jahren ihre Kompetenz im Vermögensmanagement eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Wir sind überzeugt, dass wir mit dieser Neuaufstellung des Portfoliomanagements die Attraktivität und Leistungsfähigkeit unserer Vermögensverwaltung noch ein-mal erhöhen werden“, so Brelik weiter.